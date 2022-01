Em dia de decisão do nosso líder do BBB22, o último ato do reinado de Douglas promete mexer bastante na dinâmica da casa. Ele utilizou seu poder de veto para retirar Rodrigo, Bárbara e Eliezer da disputa.

Na noite desta quinta-feira (27) também foi apresentada a dinâmica da semana. Um detalhe importante é que, no domingo (30), a formação do paredão triplo terá metade dos votos abertos.