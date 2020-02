Em uma semana, Ceará registra 220 casos de assassinato

O Ceará registrou 220 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) entre os dias 19 de fevereiro e esta última quarta-feira, fim do Carnaval, dia 26. As estatísticas constam no relatório diário de ocorrências divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A Capital e o Interior foram as localidades onde se concentram a maioria dos homicídios, com 76 mortes cada. Logo vem a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), onde a SSPDS contabiliza 68 mortes violentas. Os dados ainda serão consolidados e divulgados na coletiva mensal de estatísticas de segurança pública em março.

Os 220 homicídios aconteceram entre o período do Carnaval, que foi do dia 21 ao dia 25. Como O POVO já havia noticiado, a folia deste ano foi considerada a mais violenta em sete anos.

O número elevado de CVLIs ocorre, também, no contexto de paralisação de parte da Polícia Militar, amotinada em quartéis e batalhões desde o dia 18 de fevereiro.

