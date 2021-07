Em vídeo, Cid Moreira ironiza acusações de cárcere privado: 'O que tem de almoço?'

O apresentador Cid Moreira negou que seja mantido em cárcere privado pela esposa, Fátima. Ele gravou um vídeo ironizando a acusação de que sofre abandono e tem uma péssima alimentação sob cuidados de Fátima. Os dois filhos de Cid entraram com processo na Justiça pedindo a interdição do pai.

Nas imagens, Cid aparece tomando sol quando Fátima chega de avental dizendo que tem uma ligação para ele. "Escuta, o que tem hoje para comer? Para o almoço?", questiona o jornalista.

Fátima diz que vai preparar pimentão recheado, e Cid diz que prefere outra coisa: "Eu acho meio... Porque o pimentão volta, né?", responde. Questionado sobre o que gostaria de comer, ele escolhe pizza, acrescentando. "Sorvete tem que ter sempre, né?".

Ontem, Fátima também divulgou um vídeo afirmando estar triste com as acusações dos filhos de que Cid estaria sofrendo maus tratos e sendo mal alimentado. Na imagem, os dois aparecem juntos.

Cid afirma que é Fátima quem cuida dele, e ela diz que isso não significa que ele não tenha sua opinião própria. O jornalista bate o punho na mesa: "Claro, minha opinião é que sempre prevalece aqui. Eu não aceitaria viver com uma mulher se eu não tivesse essa autoridade". Ele diz que os dois estão ligados "pelo amor". Fátima afirma que o casal está tomando providências legais.

Nesta sexta, Roger, filho adotivo de Cid, disse ao Uol que acredita que o pai está sendo manipulado pela mulher. À Justiça, ele e o irmão pedem que Fátima seja investigada por cárcere privado, estelionato, apropriação indébita e formação de quadrilha.

"Queremos que ela devolva tudo o que tirou do Cid e que fique com ele. Não queremos tirar nada. Amanhã ou depois, caso ela queira deixá-lo, como vai funcionar? Ela vai ficar com todos os bens e ele vai terminar em um asilo? Essa é a nossa preocupação. Não queremos que ele fique depenado, como aconteceu com muitos artistas", afirma.