Embarcação do Ferry dá problema e passageiros reclamam de aglomeração no Bom Despacho

As travessias no Ferry Boat e Lanchinhas Salvador-Mar Grande retornaram as operações nesta segunda (22) após passar os dois últimos dias em suspensão por conta do decreto do Governo do Estado com medidas restritivas contra o coronavírus. E muitos passageiros já enfrentaram problemas para sair da Ilha com destino a Salvador pelo Ferry.

No terminal de Bom Despacho, a travessia das 14h só aconteceu às 14h35 porque a embarcação Rio Paraguaçu apresentou um problema de funcionamento e os passageiros precisaram ser direcionados para o Ferry Pinheiro. Com isso, a travessia só aconteceu às 14h35.

Passageiros relataram ao CORREIO que essa mudança gerou aglomeração. A assistente social Fabiana Souza, 42, afirmou que retornava do trabalho na Ilha de Itaparica e alegou que as pessoas ficaram confusas com a transferência de embarcação. "Ficou muita gente uma em cima da outra por conta da agonia de mudar. Foi desorganizado", afirmou a assistente social.

Não foi a primeira vez que o Ferry Rio Paraguaçu apresentou defeitos. Em janeiro de 2021, a mesma embarcação parou no meio da travessia e ficou parada em alto-mar por 10 minutos. Além da interrupção da travessia, as luzes do ferry apagaram e coletes salva-vidas tiveram que ser entregues aos passageiros. Apesar do susto, após algumas tentativas, a embarcação voltou a funcionar normalmente, concluindo seu trajeto no terminal de São Joaquim por volta das 22h.

Procurada, a Internacional Travessias alegou que não houve aglomeração. De acordo com a operadora do modal, há 4 ferries em operação nesta segunda: Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Pinheiro e Ivete Sangalo. O movimento no terminal do Bom Despacho é intenso. Já em São Joaquim, a circulação de pessoas era menor.

Já nas lanchinhas Salvador-Mar Grande o movimento foi mais trabalho. A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) afirmou que iniciou as operações às 5h, quando saiu a primeira embarcação do Terminal de Vera Cruz para Salvador. Às 6h30, ocorreu a primeira saída do Terminal Náutico. O sistema cumpriu horários de saída a cada meia hora. Oito embarcações estão em tráfego e a última viagem saindo de M Mar Grande será às 18h30 e, de Salvador, às 19h.

(Foto: Leitor CORREIO) (Foto: Leitor CORREIO)