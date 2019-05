Emicida lança clipe de Eminência Parda, primeiro single do novo álbum; veja

O rapper Emicida lançou nesta quinta-feira (9) o clipe de Eminência Parda, primeiro single do seu terceiro álbum de estúdio - a música chegou hoje também às plataformas de streaming. Filmado sob direção de Leandro HBL, que assina o roteiro do vídeo com Emicida, o clipe está entre os 20 mais vistos no YouTube Brasil.

A música conta com participações de três convidados: a paraense Dona Onete, o paulista Jé Santiago e o português Papillon. A participação de Dona Onete na música revive versos do segundo canto do álbum O Canto dos Escravos. A referência ao álbum já havia sido adiantada por Emicida, mas até então não havia ficado claro como seria feita. As muitas colaborações somente nesse primeiro single sugerem que essa será a tônica do novo disco do rapper, sucessor de Sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casa (2015).

No clipe, uma família negra sai para comemorar a conquista acadêmica de sua filha em um restaurante “rico” da região. A presença deles no local casa incômodo nos demais clientes. Todos brancos, eles olham com desconfiança, espanto, inconformidade e até mesmo nojo para a família. O vídeo mostra cenas reais – a família comendo em meio a outras pessoas – misturadas ao que se passa pelo olhar dos outros clientes. Eles enxergam a família como mendigos, assaltantes, funcionários de limpeza e escravos. Vitória, a jovem que está comemorando sua titulação acadêmica, é associada à figura de uma garota de programa por homens branco. "Não tem dor que perdurará/ Nem o teu ódio perturbará/ A missão é recuperar/ Cooperar e empoderar/ Já foram muito anos na retranca/ Mas preto não chora, mano levanta", diz alguns dos versos.

De acordo com Emicida, o final do clipe seria outro, mas acabou sendo modificado após o tiroteio por parte de militares que matou um músico e um catador de lixo no Rio de Janeiro.Confira: