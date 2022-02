Empreendendo e arrochando: Diego Moraes reinventa carreira e negócios

O espírito empreendedor sempre esteve ao lado do músico Diego Moraes. No início, como empresário

da própria carreira, depois gerenciando uma empresa de entretenimento voltada para a música, no

entanto, a pandemia mudaria os rumos dessa proposta e ele passou a atuar alugando carros para

aplicativos.

Nessa quarta-feira, 09, Diego será o convidado do Empregos e Soluções ao vivo e falará sobre sua

trajetória e os desafios de quem empreende no país. Durante a conversa com Flávia Paixão, ele

abordará os inúmeros desafios enfrentados para atuar com entretenimento e a solução encontrada

para não ficar sem renda em tempos tão desafiadores.

Na verdade, desde a época em que morava em Nazaré das Farinhas, Diego não se faz de rogado diante

dos desafios. Aos 10 anos, depois de começar a tomar aulas de piano, ele resolveu acompanhar o

pai(que também é músico)nas apresentações. "Ao longo do tempo, fui me profissionalizando e, em

2012, abri a empresa Banda Diego Moraes Ltda com meu ex-sócio", conta. Aos 12 anos, participou do

Programa Gente Inocente(Globo), apresentado por Márcio Garcia e garantiu o segundo lugar.

Numa época onde o gênero Arrocha não era tão conhecido, ele já movimentava as casas de shows.

No último carnaval antes da pandemia, Diego desfilou no Furdunço com o Cabaré Elétrico. "A

experiência de levar o público ao ritmo do Arrocha no Circuito da Barra e fazer festa para aquela

multidão foi sensacional", rememora.

Reinvenção

A carreira ia de vento em polpa e os clipes elaborados por Diego tinham participações especiais e

muitas visualizações. "Cantar com a dupla Jorge & Matheus, no Sauípe Folia; o Harmonia do Samba na

Micareta de Feira de Santana e gravar música com Beto Jamaica são conquistas importantes na minha

história", diz.

A pandemia chegou impondo distanciamento social e medidas sanitárias que inviabilizaram os negócios. "Foi o tempo de muita reflexão, aprendizados e de reinentar uma carreira que estava acomodada", reconhece. Diego se voltou para as redes sociais e fortaleceu o canal no YouTube, conquistando mais de 10 mil inscritos, realizou lives como uma boa parte dos artistas, fortaleceu as plataformas digitais e continuou produzindo com um outro negócio: o aluguel de carros para aplicativos.

Para saber mais sobre Diego e as soluções para os empreendedores do segmento do entretenimento acompanhe o programa ao vivo Empregos e Soluções dessa quarta-feira, à partir das 18 horas, na página do jornal Correio, no Instagram.