Empresa demite homem que usou fantasia de 'goleiro Bruno' e zombou da morte de Eliza

Um homem que usou uma fantasia de ‘goleiro Bruno’ em festa foi demitido do estúdio onde trabalhava como tatuador. A imagem postada por ele mesmo mostra o rapaz usando uma camisa do Flamengo com um papel colado nas costas com o nome ‘Bruno’. Na mão ele segura um saco de lixo com o nome da vítima assassinada pelo ex-jogador em 2010, Eliza Samudio. A identidade do rapaz não foi revelada.

A imagem foi postada no perfil de uma casa de shows chamada Porão do Alemão, que fica em Manaus. O estabelecimento publicou um pedido de desculpas pela divulgação da imagem e afirmou que “não compactuamos com o ocorrido, jamais defenderemos qualquer tipo de violência contra qualquer ser humano”. O texto completa informando que a postagem foi um erro e que já foi discutido, debatido e orientado. O bar informou que a postagem foi feita por um estagiário do local, que tem 20 anos, e alegou não ter conhecimento do caso. Ele foi afastado da função.

Já o estúdio de tatuagem identificado como El Cartel Tatuaria, que demitiu o rapaz, publicou alegando que ele era um dos sócios da empresa, mas a união foi desfeita após a publicação da imagem. “O estúdio não compactua com qualquer forma de incitação à violência contra a mulher. Deixando bem claro que o colaborador foi demitido, não fazendo mais parte do quadro de funcionários", escreveu o estúdio de tatuagem.

A mãe de Eliza Samudio, Sonia Moura, que hoje cuida do neto de 11 anos, filho de Eliza com Bruno, afirmou que vai buscar a Justiça para uma reparação ao dano à imagem da filha. “Isso não vai ficar assim. Vou tomar providência quanto a isso. Além da minha dor, existe a dor do meu neto, que é uma criança de 11 anos que não tem voz ainda, que não tem como defender a mãe", completou.

O ex-atleta do Flamengo foi condenado a mais de 22 anos de prisão após assassinar sua então namorada, Eliza Samudio, com a ajuda de um amigo, identificado como Macarrão. O caso aconteceu em 2010 e o corpo de Eliza nunca foi encontrado.

Homem não teve identidade revelada após a repercussão do caso (Foto: Reprodução)