Empresário bate recorde mundial após pescar pirarara de 1,4 metro e 70kg

Um empresário goiano bateu um recorde mundial após chegar ao topo da pescaria de pirarara. Antônio Pedro, de 26 anos, pegou um exemplar de mais de 1,4 metro e cerca de 70 quilos, no Rio Xingu, no Mato Grosso.

Segundo contou ao g1, o pescador buscou o recorde por 10 anos. O bagre, natural do Rio Amazonas, Tocantins e Araguaia foi pego no dia 22 de agosto do ano passado. O recorde foi reconhecido dois meses depois pela International Game Fish Association (IGFA).

Apaixonado por pesca esportiva, ele relatou ter andado por mais de mil quilômetros, e localizado o rio em uma aldeia indígena.

"Quando chegamos lá, eles [indígenas] falaram que tinham peixes fora do normal. Já tinha em mente o tamanho do recorde passado e o tamanho do peixe que precisava pegar”, disse ao g1.

O recorde anterior pertencia a outro brasileiro, segundo Antônio, e o peixe pesava cerca de 40 quilos e tinha 1,3 metros.

Foram três minutos para retirar a pirarara, conhecida como “tubarão de água doce” da água.

“Eu chorava, pulava, dava pirueta. Mandei fazer uma arte em tamanho real do peixe porque as pessoas não têm noção da dimensão."

O pescador disse também que pretende atingir outros recordes. Mas sabe que não é fácil, uma vez que as normas são restritas. É preciso medir, pesar o peixe e registrar o momento sem ajuda de terceiros, e os equipamentos usados são específicos.

“É uma complexidade que, no final das contas, pegar o peixe é a parte mais fácil”, brincou.