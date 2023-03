Empresário suspeito de estupro de vulnerável é preso na Barra

Um empresário suspeito de estupro de vulnerável por meio virtual foi preso no bairro da Barra, na manhã desta terça-feira (21). Segundo informações da polícia, ele é investigado pelo envolvimento no crime, ocorrido entre os estados da Bahia e o Paraná.

A vítima de 13 anos foi estuprada, e as imagens do crime foram registradas e transmitidas pela mãe. Segundo a titular da Dercca, delegada Simone Moutinho, o autor pagava valores pela exposição da vítima. “A mãe explorava sexualmente, inclusive praticando estupro contra a filha, e, mediante pagamento, exibia as imagens contracenando em cenas de sexo com a vitima. Ela está presa e, a partir desta prisão, estamos cumprindo o mandado hoje”, informou. As investigações começaram em fevereiro.

Além do mandado de prisão preventiva, a polícia também cumpriu mandado de busca e apreensão. A equipe da Dercca localizou imagens de pornografia envolvendo crianças e adolescentes em dispositivos eletrônicos do acusado. A delegada reforça a importância da ação. “Temos, além da prisão por força do mandado, a autuação em flagrante deste acusado, que deverá responder por estupro de vulnerável e pelo armazenamento e compartilhamento deste material”, informou.

Com o material apreendido, a Dercca irá analisar se existem outros coautores dos crimes de pornografia infantil em Salvador, outras regiões da Bahia e de outros estados. Os dispositivos eletrônicos apreendidos serão encaminhados para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).