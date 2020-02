'Encontrei um Carnaval para chamar de meu', diz Pitty sobre Recife

A cantora baiana Pitty elogiou a folia em Recife e disse que "encontrei um Carnaval para chamar de meu". Ela se apresentou na segunda-feira (24) na noite do rock no Marco Zero da capital pernambucana. A informação é do G1 PE.

Pitty disse que sua relação com o Carnaval de Pernambuco é "bem antiga" e ajudou com que ela se resolvesse com a festa. “Foi meio que onde eu fiz as pazes com o Carnaval", explicou.

O show reuniu grandes sucessos da carreira da cantora. Ela falou sobre a importância do rock. “Vai além de um estilo de vida. É também um discurso. E o rock tem esse papel de discutir os assuntos que são importantes para a sociedade”, acredita.

Para ela, agora é o momento de o Brasil discutir relações de gênero. "A gente está num momento forte de discurso, de colocar limite nas relações, de rever as relações, especialmente relações de gênero, as relações de desigualdade”, diz.