Encontro de Cantadores reúne Renato Teixeira, Xangai e Nando Cordel

Os cantores e compositores Renato Teixeira, Xangai e Nando Cordel se encontram na Sala Principal do Teatro Castro Alves na sexta-feira (29), a partir das 21h.

Neste encontro intitulado Encontro de Cantadores, o trio revive momentos marcantes de suas carreiras e prometem emocionar o público. Os ingressos, já à venda na bilheteria do teatro e no Sympla, custam R$ 180/R$ 90 (filas A a W), R$ 150/R$ 75 (X a Z6) e R$ 120/R$ 60 (Z7 a Z11).

Assinantes CORREIO podem comprar os ingressos com 40% de desconto. Basta clicar neste link.

Compositor e cantor dedicado a chamada "música de raiz", Renato Teixeira compôs grandes sucessos como Romaria, canção imortalizada por Elis Regina em 1977, e Tocando em Frente, parceria com Almir Sater.

Já Xangai é descendente do bandeirante João Gonçalves da Costa, que foi fundador da atual cidade de Vitória da Conquista. Nesta cidade, aos 9 anos de idade, Xangai conhece o compositor Elomar que, 10 anos mais velho, passa a ser seu amigo e guia.

Sua obra, com mais de 100 peças, revela a originalidade e as características da música do sertão nordestino.

Nando Cordel trabalha com meditação e relaxamento há mais de 25 anos. Compôs e já lançou mais de 200 músicas instrumentais e mantras em português que estão disponibilizados em 15 álbuns. Tem suas músicas gravadas por Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Chico Buarque, entre outros.

