Entenda os perigos dos chás emagrecedores para os rins e o fígado

Mesmo sendo compostos por substâncias naturais, chás e cápsulas de ervas não são produtos com passes livres para o consumo exacerbado. Os elementos que prometem emagrecer, podem causar complicações graves para os rins e para o fígado. Médica nefrologista, Ana Flávia Moura assegura que lesões renais, inclusive, podem ser irreversíveis.

Após a morte da enfermeira Mara Abreu, no início do mês passado, por complicações no fígado, depois de consumir cápsulas de um chá emagrecedor, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alertou que o produto da marca consumida pela mulher é proibido no país desde 2020. Outras cinco empresas do mesmo ramo também não podem atuar no Brasil.

Ainda no fim do mês passado, o falecimento da cantora da Banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha, trouxe novamente à tona a urgência da discussão. A vocalista deu entrada no hospital com um quadro de insuficiência renal e chegou a óbito 12 dias após ser internada em uma unidade de UTI, em Aracaju. Entre os motivos levantados, está a utilização excessiva de chás e remédios diuréticos



Chás emagrecedores geralmente são resultantes da combinação de uma série de ervas, cuja a quantidade de cada composição varia de acordo com a marca e os tipos de plantas. O perigo para os órgãos do sistema urinário está no resultado da interação entre essas ervas. De acordo com a nefrologista Ana Flávia Moura, trata-se de um produto que pode ser tóxico.

“Quando você pega uma única erva e toma o seu chá, por exemplo, o chá de camomila, que não é tóxico, mas estou usando como ilustração; a chance de esse chá te causar mal é muito menor do que quando você ingere uma combinação de ervas. Elas podem interagir e potencializar sua ação, inclusive os efeitos colaterais. Algumas são tóxicas para o rim ou para o fígado, e às vezes para os dois”, explica a médica.

Ana Flávia destaca que muitos desses produtos não têm ação emagrecedora comprovada, o que ocorre é uma ação diurética no organismo. Os números na balança reduzem, mas o índice de gordura corporal permanece o mesmo, há apenas uma perda momentânea de líquido.

“Algumas dessas ervas acabam causando a sensação de perda de peso, porque elas estimulam a diurese, ou seja, aumentam a quantidade de urina e você perde água. Consequentemente, ao subir na balança você reduz o peso, por causa da perda de uma parte de água. A maioria delas não tem ação comprovada, só aumentam a diurese. Dependendo da forma de uso, pode gerar, dentre outras complicações, um quadro de desidratação”, explica Ana.

Rins e fígado sofrem alto risco

O rim e o fígado são os órgãos mais afetados, porque, de acordo com o médico nefrologista do Hospital Santa Izabel, Alexandre Sá, eles são os responsáveis pela filtragem do sangue e pela retirada do excesso de substâncias do organismo. A maior parte das substâncias que chegam no intestino vão direto para o fígado para serem filtradas, assim, ele fica mais suscetível a efeitos colaterais de medicamentos e ervas.

Quando há um excesso de algum desses elementos, eles se acumulam no órgão e o sobrecarrega, levando desde o desenvolvimento de hepatites leves, até hepatites fulminantes com necessidade emergencial de um transplante de fígado. “A ciência ainda não sabe o limite de segurança de cada erva utilizada para chá, tendo já ocorrido casos com pequenos volumes ingeridos”, alerta Alexandre.

O rim é outro órgão de filtração do sangue, por este motivo, ele também sofre. As lesões renais mais frequentes são a insuficiência renal aguda e o aumento do risco de formação de cálculos renais, mais conhecidos como “pedras nos rins”. A insuficiência renal aguda, quando grave, impede que o organismo filtre o sangue autonomamente e o paciente precisa fazer hemodiálise, até que a autonomia seja retomada.

Eventualmente a lesão renal pode deixar sequelas e o paciente, então, se torna portador crônico da doença e a função do rim não retorna ao nível normal. Em casos avançados a pessoa pode precisar fazer hemodiálise permanentemente, em geral, 3 vezes por semana, ou realizar um transplante renal, segundo o médico nefrologista.

Para os consumidores transplantados, o risco é ainda maior. “Deixo aqui o alerta de que nenhum paciente transplantado deve ingerir chás ou medicamentos sem orientação do médico que o acompanha”, destaca Alexandre. Ele explica que o órgão de um transplante geralmente não funciona tão bem quanto o original e, portanto, pode sofrer mais com quantidades menores de substâncias.

O uso de medicamentos imunossupressores, para evitar a rejeição do órgão é outro agravante. Esses remédios, que também passam pelos rins e fígado, podem interagir com as ervas e gerar como resultado: a redução da eficácia dos imunossupressores, aumentando o risco de rejeição ao órgão transplantado; lesões diretas no rim transplantado fazendo com que o paciente perca a função renal, sendo necessário retornar às sessões de hemodiálise.

Chá versus cápsulas

A principal diferença entre o chá e a cápsula é a quantidade de ervas contida em cada um. Chás em cápsulas podem conter uma grande variedade de ervas mais concentradas. Geralmente não é possível identificar a dose nem as substâncias de cada folha contida no medicamento. Já os chás preparados em casa, não têm o mesmo poder de concentração, mas podem apresentar perigos semelhantes aos de uma cápsula, caso sejam misturadas muitas ervas, ditas “emagrecedoras”, para preparar a bebida.

Entre os chás mais populares está o hibisco. “Para a parte renal, ele não causa tantos problemas, mas isso depende da combinação”, explica a nefrologista Ana Flávia. Já o chá preto “é muito pior do que o de hibisco. Quando você associa essas ervas numa mesma composição, elas se potencializam e perdemos o controle dos riscos”, completa.

Tratamento alternativo

O uso indiscriminado de chás como tratamento alternativo para doenças, sem indicação médica, também representa perigo para a saúde de pacientes que optam por essa opção de cuidado.

Karina Rodrigues Martins, professora, de 37 anos, ao ficar doente e tentar descobrir qual era o problema, ouviu de amigos e parentes que o tratamento da medicina alternativa seria uma opção eficaz. Ela então decidiu iniciar o tratamento com uso de chás e acupuntura. Em paralelo, ela buscou o médico de sua filha, que também tratou dela na infância, e foi encaminhada por ele para um nefrologista. Karina foi diagnosticada com uma patologia no fígado, mas para não ter que passar por uma cirurgia, optou por seguir com o primeiro tratamento.

“Em contato com meu acupunturista da época, que é avesso a tratamento tradicional, disse que conseguiria resolver o meu problema e eu preferi acreditar para não precisar passar por uma cirurgia. Então eu comecei a me tratar com ele, fazendo acupuntura e tomando algumas cápsulas de misturas de ervas”, conta.

Diagnóstica com glomerulosclerose segmentar focal, uma doença que atinge os rins e não tem cura, pode ser apenas tratada, Karina continuou tomando as ervas por dois meses. Mas como os sintomas não desapareceram completamente, ela retornou ao médico. Não foi possível avaliar os danos causados pelas ervas em seu rim, serem de origem oriental e pouco conhecidas, mas durante o período que ficou sem tratamento, o problema avançou bastante. “O uso de ervas foi a primeira coisa suspensa no novo tratamento”, destaca Karina.

Para a Ana Flávia, a característica de natural não é sinônimo de tratamento seguro. “Tem substâncias que a gente encontra nas plantas e são venenosas, podem matar uma pessoa que tenha consumido, então o fato de ser natural, não quer dizer que ela seja inofensiva”, alerta.

Atenção na hora de consumir alguns chás

A segurança de chás não deve ser avaliada com base em fins de emagrecimento, nem como opção para tratamentos alternativos de doenças. O consumo exagerado e a mistura de várias ervas para o preparo da bebida, também devem ser evitados. De acordo com Alexandre Sá, a lista de infusões perigosas é grande, mas entre as ervas que são encontradas facilmente e que podem representar perigos para a saúde, estão:

Chá preto – risco de hepatite aguda

Chá verde – risco de hepatite aguda

Carambola – risco de confusão mental, sonolência, vômitos, coma e insuficiência renal aguda

Biri Biri – risco de insuficiência renal aguda e cálculos renais (pedras nos rins)

Alcaçuz – risco de elevação da pressão arterial

Ginkgo biloba – risco de sangramentos para medicados com aspirina ou anticoagulantes

Cramberry – risco de cálculos renais (pedras nos rins)

Erva cavalinha – risco de hepatite aguda

