Entenda por que a nova carteira de identidade viola direitos LGBTQIA+

A ideia parecia ser boa: um novo documento de identificação nacional unificado que usa apenas o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e não mais o do Registro Geral (RG). A Carteira de Identidade Nacional (CIN) já está sendo emitida em estados e deve entrar em vigor a partir do ano que vem na Bahia, no entanto, novas determinações representam retrocesso para a comunidade LGBTQIA+, especialmente aos transexuais. A CIN estabelece que o sexo do indivíduo seja evidenciado e que o nome social fique abaixo no nome morto.

Na prática, isso significa que uma mulher ou homem trans que não tenha feito a retificação (alteração de nome e gênero) tenha seu sexo biológico, o qual não se identifica, estampado no seu principal documento de identificação. Vale mencionar que nem o RG e o CPF possuem essa informação atualmente. Entidades que representam transexuais defendem que além de desnecessária, a determinação do sexo no documento poderá abrir brechas para violação de direitos humanos.

O novo documento prevê que o nome de registro esteja acima do nome social e que o sexo biológico seja evidenciado (Foto: Divulgação/Ministério da Economia)

Para o advogado especialista em Direitos Humanos Arnaldo de Santana, a nova identidade, fruto do decreto presidencial nº 10.977/22, fere direitos já estabelecidos no país. “Independente da genitália, a pessoa pode se adequar a um gênero que não lhe foi designado no nascimento. Utilizar o sexo como base para registrar uma pessoa é propor uma institucionalização de um debate que já foi estabelecido, além de causar uma violência”, explica o advogado.

Na manhã de sexta-feira (4), um evento aberto ao público teve como tema os direitos das pessoas transexuais e a nova carteira de identidade, no Casarão da Diversidade, em Salvador. Além do advogado especialista, estavam presentes membros do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) e Polícia Civil. O debate foi realizado pelo Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT (CPDD) e contou com a presença de membros da comunidade.

Representantes de intituições debateram a nova carteira de identidade em evento no Casarão da Diversidade, na sexta-feira (4) (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Íla Williane Barros de Almeida, mulher trans e estagiária de direito do CPDD, participou do debate e falou sobre os fatores que tornam a Carteira de Identidade Nacional (CIN) problemática. Para a estudante, colocar o nome de batismo em evidência e, só abaixo dele, o nome social (de escolha da pessoa trans) é uma humilhação.

“Nós sabemos que nas instituições as pessoas trabalham de forma mecânica e o primeiro nome que verão será o de registro e assim as pessoas trans serão chamadas. Sendo que o nome social foi criado para evitar humilhações e constrangimentos. Para mim, é um total retrocesso”, defende Íla Williane. Desde 2011, o direito das pessoas transexuais serem chamadas como quiserem é garantido por lei.

Clara Nunes, mulher trans de 21 anos, acreidta que colocar o sexo “masculino”, o qual não se identifica, no documento é mais uma violação, das muitas que enfrenta cotidianamente. São vários os preconceitos e discriminações que a vendedora ambulante precisa encarar nas ruas de Salvador.

Clara Nunes acredita que a CIN vai corroborar para que pessoas trans sejam ainda mais hostilizadas (Foto: Marina Silva/CORREIO)

“Eu quero que um dia as pessoas trans possam andar nas favelas tranquilamente. São vários casos que já passei, já fui agredida por policiais, levei tapa na cara, já falaram que iriam enfiar uma ‘taca’ em mim”, relata Clara Nunes. Há um ano ela vive em um abrigo que acolhe pessoas trans em Fazenda Coutos. Graças ao CPDD, Clara pôde fazer dois cursos profissionalizantes e prentende melhorar de vida a partir dos estudos.

Durante o debate, Cristiana Silveira, que trabalha na Coordenação Especializada de Repressão aos Crimes de Intolerância e Discriminação (Coercid), ressaltou que policiais civis estão passando por capacitação para atender vítimas de discriminação. Ela também reforçou que pessoas trans devem procurar a Coercid, no Centro Histórico, para registrar ocorrências que venham a acontecer.

Articulação

Duas entidades representativas da comunidade trans protocolaram no mês passado uma ação civil pública contra a nova carteira de identidade nacional. A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) e a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (Abglt) pedem a suspensão da emissão da CIN em todo o país. A Presidência ainda não se manifestou sobre a ação. O Ministério da Cidadania foi procurado, mas não respondeu os questionamentos da reportagem sobre o novo documento.

“Esse decreto traz uma marca de violência muito grande para as pessoas trans, que já são as que sofrem com mais preconceito no cotidiano. Não há diálogo sobre esses temas com o atual governo e, por isso, é importante que a gente se articule”, afirma o defensor público Adriano Oliveira.

Especialistas indicam que pessoas trans não emitam o novo documento

A mudança para a nova Carteira de Identidade Nacional está sendo feita de maneira gradual no país. A expectativa é que órgãos como a Secretaria de Segurança Pública passem a expedir o documento a partir do ano que vem na Bahia. Enquanto isso, estados como Acre, Goiás e Minas Gerais já estão colocando a nova documentação em vigor.

Durante o debate no Casarão da Diversidade, advogados e representantes da Defensoria Pública e Ministério Público Estadual indicaram que pessoas transexuais não emitam o novo documento por enquanto. A expectativa é que ações protocoladas possam fazer com que as determinações atuais sejam modificadas.

A adesão imediata à nova identidade não é obrigatória e o RG atual tem validade por mais 10 anos para quem tem até 60 anos. Para os mais velhos, o documento será aceito por prazo indeterminado.

A criação de uma identidade nacional deve servir para acabar com o atual caráter estadual do RG. Atualmente, uma pessoa que solicite uma segunda via em outro estado do documento recebe um número de identificação diferente. Com o cadastro unificado, não será mais possível um mesmo cidadão possuir números de RG diferentes a depender da localidade. A CIN também traz a possibilidade de inserção de dados como Título de Eleitor e Numeração da Carteira de Trabalho.

*Com orientação de Monique Lôbo.