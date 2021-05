Enzo Celulari questiona consumo de carne no Brasil e após críticas, deleta post

O empresário Enzo Celulari questionou, através das redes sociais, o consumo de carne atual no Brasil. No twitter, o filho de Claudia Raia e Edson Celulari escreveu: "Consumo de carne no Brasil cai pra menor nível em 25 anos: é o preço que tá alto ou os consumidores que estão mais conscientes?". Enzo não come carne.



Após o post, ele foi bastante criticado por internautas, que alertavam para o momento da pandemia no país. Segundo dados do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Amplo 15), divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a queda no consumo de carne no Brasil tem relação direta com a pandemia e os problemas sociais e econômicos causados pelo momento atual.

Após críticas, empresário apagou o post feito no Twitter

Depois das críticas, o jovem, que é namorado de Bruna Marquezine, apagou o post da sua conta no Twitter.