Erasmo Carlos ganhou Grammy Latino cinco dias antes de sua morte

O cantor e compositor Erasmo Carlos morreu apenas cinco dias após ter sido um dos premiados na cerimônia do Grammy Latino 2022, realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos. Aos 81 anos, ele conquistou no último dia 17 a categoria de "Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa" com o álbum "O Futuro pertence à... Jovem Guarda", lançado em fevereiro deste ano.

O músico havia comemorado a vitória ao publicar em seu perfil no Instagram uma arte que trazia sua vitória no evento. "É tão importante entender o conceito, quanto ouvir a música… Existem várias formas de amor, e eu preciso de todas. Obrigado a todos que contribuíram para mais essa vitória, esse Grammy é o reconhecimento do nosso trabalho", disse.

A obra lançada em fevereiro compila oito músicas publicadas entre 1964 e 1966 interpretadas por artistas da Jovem Guarda, mas que eram inéditas na voz de Erasmo até o momento. No álbum, há canções como "Alguém na Multidão", "Esqueça", "Devolva-me" e "Nasci para Chorar". Nesta edição do Grammy Latino, Carlos concorria com Baco Exu do Blues, Lagum, Juçara Marçal e Criolo.

Vale ressaltar que essa não foi a primeira conquista de um Grammy Latino pelo cantor, pois em 2014 foi agraciado com o reconhecimento de Melhor Álbum de Rock com o trabalho "Gigante Gentil". Além disso, Erasmo Carlos levou em 2019 o "Prêmio À Excelência Musical", outorgado pelo Conselho Diretivo da Academia Latina da Gravação "a artistas que, durante suas vidas, deram contribuições criativas de excepcional importância artística no campo da gravação".

A matéria foi originalmente publicada no Jornal O Povo.