Érico Brás terá programa com Fabiana Karla e Fernanda Gentil 'no lugar' do Vídeo Show

A atriz e humorista Fabiana Karla vai coapresentar o Se Joga com Fernanda Gentil e Érico Brás, colunista do CORREIO, na Globo. O nome da terceira figura de frente da atração estava sendo mantido em segredo absoluto, mas as especulações em torno dos nomes de Gentil e Brás já rolavam há alguns meses. A novidade foi anunciada com ares de flagra de bastidor, em um vídeo amador publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (26),

A Globo confirmou a trinca de apresentadores do novo vespertino da emissora, que deve estrear em outubro. Ainda não há detalhes de como vai funcionar a atração, que vem preencher o vácuo deixado pelo Video Show, um dos programas de entretenimento mais antigos da emissora.

Jefferson Schroeder, conhecido por seu trabalho no Porta dos Fundos e nas redes sociais, fará esquetes de humor no programa.

Depois de dez anos no esporte da Globo, Fernanda migrou para o entretenimento em dezembro do ano passado. Enquanto o novo programa estava em desenvolvimento, ela rodou Ela Disse, Ele Disse, filme que marcará sua estreia como atriz. A apresentadora interpretará a mãe da protagonista (Duda Matte).

(Foto: Reprodução)