Escolas reajustam mensalidades em até 15% para 2023; confira taxas

Além da preocupação com os gastos, com os materiais escolares, transporte e alimentação dos estudantes, os pais também precisarão apertar ainda mais o orçamento doméstico para lidar com o aumento das mensalidades em escolas particulares de Salvador em 2023. Segundo levantamento feito pelo CORREIO, com base em 12 colégios pesquisados, o reajuste da mensalidade chegará a 15% de aumento para o próximo ano letivo.

O Marista Patamares tem a maior taxa de reajuste, chegando a 15,8% de aumento. A mensalidade do Ensino Fundamental I custa cerca de R$ 1.733,49 em 2022, enquanto em 2023, o valor mensal cobrado será de R$ 2.008. Já a escola Pequenópolis reajustou a mensalidade em 15,2% para o próximo ano. Para o grupo B – das crianças de dois anos -, o valor cobrado em 2022 é de R$ 1.177,03. No próximo ano letivo será de R$ 1.357,88.

Em geral, as escolas justificam que o aumento varia conforme a inflação anual. Segundo os dados do Boletim Focus divulgados ontem pelo Banco Central, a expectativa sobre o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) deste ano é de 5,63%. Há uma semana, era de 5,61%, ou seja, houve um aumento de 0,3%. Ainda assim, a tendência nas mensalidades escolares aponta para um aumento acima da inflação, podendo até ultrapassar o dobro do IPCA.

Somada à inflação, algumas escolas indicam a influência de adições feitas no corpo escolar, como novas obras de infraestrutura, contratação de professores, acréscimos de turmas e horários, como justificativa para os novos preços. Para que todas essas medidas sejam conhecidas pelos pais, também é costume apresentar planilha orçamentária com as previsões para - ano seguinte, tanto de alunos já matriculados, quanto de interessados - no período de matrícula. Em caso de não haver alteração na grade, a orientação é seguir apenas a inflação.

Gurilândia está apenas com reservas abertas, matrículas devem começar em 20 de novembro (Foto: Reprodução)





Contas salgadas

A empresária Andréa Vilas Boas, 37, tem um filho de 2 anos. Em 2023, ele vai para o Grupo 3 - para crianças de 3 anos -, mas a mãe já pensa em buscar outros colégios devido ao aumento anunciado pela escola, cujo nome foi resguardado para evitar exposição da família. Em 2022, Andréa pagou mensalidades de R$ 1.800, mas a previsão é que para o próximo ano o valor chegue a R$ 2.100.

“Ele entra às 9h da manhã e sai às 18h, tem dois banhos e duas refeições. Sabemos [Andrea e o esposo, Ricardo] que trabalhar com criança é árduo, estamos pagando bem para cuidarem do nosso filho. Mas tirar do orçamento o valor de R$ 2 mil para uma criança de 2 anos que ainda não está tendo conteúdo programático denso é puxado. Vai pesar demais. Não sei como vai ser daqui para a frente”.

Com reajuste acima de 10% para o próximo ano estão o Colégio Miró e o Anchieta. Diretor do Miró, Jorge Tadeu Coelho explica que o reajuste se refere a dois anos letivos, dado que a escola não efetuou aumentos na pandemia, em 2020 e 2021. Na conta dos últimos três anos, o Fundamental II pulou de R$ 2.134,60 (2021), para R$ 2.390,00 (2022) e R$ 2.745 (2023). O aumento é de 14,85%. Já o Anchieta notificou aumento de 12% para o próximo ano. Pais de alunos do 6° ano investiram R$ 3.095,57 neste ano. Em 2023, o valor subirá para R$ 3.492,50.

Colégios como Adventista (9,9%), Tempo de Crescer (8,3%) e Fundação Bahiana de Engenharia (8%) tiveram média de aumento menor que 10%, a depender da modalidade e série escolar. A escola Lua Nova, Vieira e Gurilândia informaram que ainda estão decidindo sobre as mensalidades do próximo ano. A Panamericana não aumentou o valor do Fundamental I integral e a Escola Ludic apenas divulga os valores para o turno estendido e integral, presencialmente e não por telefone.

Apesar das justificativas, as mensalidades estão acima da média do estado e ciclo de ensino. Na Bahia, o custo mensal do Ensino Infantil foi de R$ 496,34, do Fundamental I, R$ 483,83, do Fundamental II, R$ 652,24 e do Ensino Médio, R$ 995,11, aponta levantamento do Quero Bolsa, Melhor Escola e Juntos pela Educação, com 627 escolas baianas. O Ensino Médio das instituições de ensino particulares na Bahia ocupa o posto de 8° mais caro do país.

O diretor do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Bahia, Wilson Abdom, afirma que o Sinepe não orienta percentuais de reajuste às escolas, mas recomenda que os aumentos sejam baseados nas planilhas de custos de cada instituição.

Desconto de 40% na primeira mensalidade faz parte da segunda rodada de descontos do Adventista (Foto: Divulgação)

Transparência

Desde que todos os fatores que basearam o reajuste no preço das novas mensalidades sejam descritos em um documento acessível aos pais, responsáveis e novos interessados em matricular os filhos na escola, a medida pode ser tomada pela instituição, respeitando o prazo de até 90 dias do início da nova cobrança, segundo esclarece o superintendente do Procon, Tiago Venâncio.

Não há um limite máximo de aumento estabelecido em lei, nem quais são as justificativas plausíveis ou não para um reajuste. No entanto, o superintende alerta que os responsáveis que identificarem irregularidades em algum dos motivos apontados por uma escola, podem denunciar o caso ao órgão através do aplicativo Procon-BA Mobile ou pelo e-mail: denuncia.procon@sjdhds.ba.gov.br, para que seja realizada a investigação.

Na região Nordeste, conforme aponta Christian Coelho, CEO da empresa de consultoria educacional Grupo Rabbit, a expectativa é de um reajuste de 9,8%. No cenário nacional, o índice é ainda maior, mas ainda não chega a ultrapassar os valores da capital baiana. O levantamento realizado pelo Rabbit indica que no Brasil o aumento chegará a 10,9%, em 2023.

Colégios oferecem desconto na mensalidade

Diante do cenário de aumento, as escolas particulares de Salvador oferecem descontos para pais e responsáveis. O Colégio Adventista de Salvador, em Nazaré, oferta desconto de até 40% entre os dias 10 e 11 de novembro para o primeiro mês na instituição. Neste caso, a primeira mensalidade do Ensino Médio, por exemplo, que é de R$ 1.872,00 cai para R$ 1.123,54. O valor pode ser dividido em até três vezes.

O Marista oferece parcelamento de até cinco parcelas da matrícula para famílias veteranas e novatas desde agosto. Em novembro ainda é possível parcelar em duas vezes. Já na Pequenópolis, a partir da segunda parcela mensal, os pais que pagarem até o último dia útil do mês anterior têm 5% de desconto.

Para a enfermeira Milena Brasileiro, 39, a negociação com escola tem sido a forma mais assertiva que encontrou para equilibrar os gastos entre educação da filha mais velha, Luiza, de 9 anos, e cuidados com a caçula, Marina, de 9 meses. “Quando tem reajuste volto na escola e tento negociar. A maioria das vezes eu obtive êxito na negociação, outras houve reajuste mas em um valor um menor”, diz sobre escola Vila Infância, em Camaçari.

O Colégio Antônio Vieira abriu na terça-feira (25) 80 bolsas integrais para jovens do 1º ano do Ensino Médio no turno noturno. As inscrições podem ser realizadas até o dia 7 de novembro, apenas pelo site do colégio (www.colegioantoniovieira.com.br), tendo como pré-requisito a renda familiar igual ou menor que um salário mínimo e meio e residência em Salvador e Região Metropolitana (RMS).

A reportagem entrou em contato com o Sindicato dos Professores no Estado da Bahia (Sinpro) para saber o posicionamento da entidade sobre os novos valores. Segundo o órgão, esse não costuma ser um assunto pautado por eles, pois não há relação entre o reajuste das mensalidades e o reajuste salarial da categoria.

As escolas Nossa Senhora da Luz e o Colégio São Paulo foram procuradas para informar o valor do reajuste de 2023, mas o atendimento já havia sido encerrado - às 17h. Os colégios Mariza Maior, Mediterranêo, Flamboyants e Gênesis também foram contatados, mas não houve resposta. Já o Colégio Favo, informou que ainda está calculando os novos valores.

Percentuais de reajuste nas escolas de Salvador:

Marista: 15,8%

Pequenópolis: 15,2%

Miró: 14,8%

Anchieta: 12,8%

Adventista: 9,9%

Tempo de Crescer: 8,3%

Fundação Bahiana de Engenharia: 8,1%

Panamericana: não houve aumento, segundo os valores praticados em 2022, na tabela para o ano letivo de 2023;

Não informado: As escolas Ludic, Gurilândia, Vieira e Lua Nova não informaram ou não tabelaram ainda os valores para as mensalidades do próximo ano letivo

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo