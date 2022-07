Escritores baianos lançam livros em homenagem ao Dia das Avós no Bela Vista

“Pepe e Jana na Casa de Vó” reúne Deko Lipe, Lorena Ribeiro e Carolina Magalhães na Livraria LDM

Celebrado no dia 26 de julho, o Dia das Avós é uma data afetiva para os escritores, Deko Lipe, Lorena Ribeiro e Carolina Magalhães que juntos lançam, respectivamente, os seus livros, “O Brincoder de Pepe”, “O Divertido Glossário da Jana” e “Casa de Vó”, no próximo sábado (23), a partir das 15h, na Livraria LDM do Shopping Bela Vista.

Deko Lipe, autor do infantojuvenil “Meus pais e eu” e criador de conteúdo literário na página, Primeira Orelha, aparece no cenário com o seu primeiro livro infantil, “O brincoder de Pepe”. Ilustrado por Felipe Tognoli, o livro que conta a história de Pepe, uma criança que descobre que brincar também é o seu “superpoder” e, desta forma, resolve situações complicadas onde quer que esteja.

Lorena Ribeiro, escritora e booktuber no canal do YouTube, “Passos entre linhas”, apresenta o livro “O divertido glossário da Jana”. Ilustrado por Quezia Silveira, a obra traz o mundo de Janaína, uma menina muito criativa e inteligente que, com a ajuda da sua Dinda, constrói o seu próprio glossário sobre pessoas e coisas que fazem parte do seu dia a dia.

Lorena Ribeiro e seu livro “O Divertido Glossário da Jana” (Foto: Divulgação)

Já a publicitária e escritora Carolina Magalhães abraça quem a lê em “Casa de Vó”, um portal cheio de recordações e aprendizados ancestrais. A autora revisita momentos vivenciados com suas avós e tias-avós, relembrando manifestações culturais nos municípios de Salvador, Santo Amaro e na cidade de Aracaju (SE). Banhos, rezas e muita memória afetiva promete envolver por toda narrativa.

Carolina Magalhães lançará “Casa de Vó” (Foto: Divulgação)

Os autores prometem uma grande festa e atividades lúdicas com Lorena Ribeiro. Contação de histórias com os artistas Alexandre Geisler e Letícia Paulina, além da tarde de autógrafos dos livros lançados e outros.

Serviço

Evento: Pepe e Jana na Casa de Vó

Autores: Deko Lipe, Lorena Ribeiro e Carolina Magalhães

Contadores de história: Alexandre Geisler e Letícia Paulina

Quando: Sábado, 23/07

Horário: 15h

Local: Livraria LDM do Shopping Bela Vista

Leia mais notícias do Alô Alô Bahia.