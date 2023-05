ESG hoje é uma demanda dos consumidores

“Hoje a gente fala muito de greenwashing (‘lavagem verde’), de ESG washing, que é quando a gente vê empresas com narrativas muito bonitas, surfando nesta onda, mas que nem sempre correspondem a essa realidade prática”, avisa Leana Mattei, fundadora da Aganju, consultoria especializada em sustentabilidade e impacto social que acaba de entrar no Pacto Global da ONU. Ou seja, nem tudo o que parece sustentável é.

Lea Mattei explica que a demanda dos consumidores por produtos e serviços feitos com o respeito ao meio ambiente e a dignidade humana já são uma realidade no mercado mundial e, em particular, no Brasil. “Já existem pesquisas que indicam o interesse do consumidor em pagar até 30% mais por um produto se ele for realmente sustentável”, contou ela ao jornalista Donaldson Gomes, durante a participação no programa Política & Economia, veiculado ontem no Instagram do CORREIO (@correio24horas).

Há 24 anos, quando começou a trabalhar com movimentos sociais e ambientalistas, o conceito de ESG ainda não existia, lembra Leana Mattei, fundadora da Aganju. Aos 17 anos, ainda cheia de dúvidas, começou a ser voluntária de uma campanha nacional em defesa da Mata Atlântica. Formou-se em comunicação e as coisas foram acontecendo, lembra. “Sempre pulsou em mim o desejo de ser útil, de olhar para o mundo ao meu redor e fazer algo que fizesse sentido para as pessoas”, conta. E foi assim que ela chegou ao que “sabe e gosta de fazer na vida”.

Para ela, existem alguns equívocos em relação à área de ESG atualmente. “Tem muita gente que me procura para dizer que gostaria de trabalhar na área, querendo saber que curso fazer, mas eu sempre digo que o primeiro passo é saber qual é a sua intenção, como você quer contribuir”, afirma.

Além de não existir um caminho simples, que garanta sucesso fácil, a grande mudança trazida pela agenda ESG é que a busca por uma atuação responsável não deve se restringir a uma área da empresa. “Quando a gente fala em meio ambiente, sociedade e governança, teoricamente, estamos falando de um conceito muito universal. Isso significa que pessoas de qualquer setor, de qualquer empresa, precisam fazer algo para que o ESG seja real. Temos experiências práticas em todos os negócios, desde os menores até os maiores”, afirma.

“Quando a gente pensa na formação de um consultor de ESG, aí é preciso pensar mesmo numa capacitação e hoje temos vários cursos, alguns mais longos, outros curtos, mas eu receio um pouco da ideia de criar uma receita de bolo. Não dá para dizer que em cinco passos a pessoa vai se tornar especialista”, avisa. Segundo Leana, é importante que, em paralelo a uma formação teórica, haja uma formação prática, com a experiência. “Não dá pra fazer ESG no nosso escritório, no ar condicionado, com nossa canetinha Mont Blanc”, diz.

Inscrições gratuitas para Fórum ESG Salvador acabam hoje

As incrições para acompanhar presencialmente a segunda edição do Fórum ESG Salvador terminam hoje. O evento promoverá debates em torno das agendas ambientais, sociais e de governança de empresas e governos. A inciativa, do CORREIO e o site Alô Alô Bahia, acontecerá nos dias 30 e 31 maio. Na ocasião, especialistas, executivos e autoridades terão a oportunidade de discutir formas de tornar os diversos setores da sociedade mais engajados com estes propósitos.

Serão dois dias de palestras, bate-papos e trocas entre o empresariado, o poder público e demais representantes da sociedade. Na ocasião, especialistas, executivos e autoridades terão a oportunidade de discutir formas de tornar os diversos setores da sociedade mais engajados com estes propósitos.

No dia 30 de maio, o evento acontece apenas para convidados e no dia 31, para o público que se inscreveu pela internet.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até essa sexta-feira através do site. O evento será também transmitido pelo canal do Correio do Youtube.

O evento será realizado mais uma vez no Porto Salvador. “O Fórum ESG é uma oportunidade extraordinária para pessoas e organizações poderem se atualizar sobre o que há de novo sobre estes temas e, ao mesmo tempo, trocar ideias, consolidar conceitos e alinhar estratégias na direção de modelos de negócios que possam contribuir com o desenvolvimento do ESG no Brasil”, destaca o presidente da Saltur, Isaac Edington, um dos curadores do evento.

