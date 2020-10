Espaço Itaú Glauber Rocha reabre na Praça Castro Alves

O cheiro da pipoca no ar e a expectativa para conhecer novas histórias no escurinho do cinema estão de volta ao Centro da cidade. Isso porque o Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha reabre suas portas a partir desta quinta-feira (8), depois de sete meses fechado por causa da pandemia da covid-19.



Inaugurado em 1919, com algumas reaberturas ao longo desses cem anos, o espaço centenário e resistente está de volta com a exibição de cinco filmes. A intenção, porém, não é provocar uma corrida ao cinema. Ao contrário, a proposta é fazer um convite cuidadoso para os amantes da sétima arte.



“Os cinemas estão trabalhando com bastante responsabilidade. Nenhuma sala programou filmes muito fortes, para que ninguém corra. A ideia é fazer tudo tranquilamente, em um ambiente mais seguro possível”, explica Cláudio Marques, 50 anos, diretor do Espaço Glauber Rocha há 12 anos.



Tem opção para todos os gostos na programação. Se a ideia é levar a família, a recém-lançada animação Scooby! O Filme cumpre o papel. Para quem busca algo mais intenso, o drama sérvio Cicatrizes (2019) faz uma imersão na realidade de guerra e o polonês Doce Entardecer na Toscana (2019) mostra uma mãe de família transformada por um suposto terrorista.



Quem busca um mistério policial, O Roubo do Século volta a cartaz com o mais ousado assalto a banco da Argentina. Por fim, o drama chinês Viver Para Cantar (2019) apresenta um ambiente lúdico e familiar que gira em torno da arte. “São bons filmes, pequenos e que a gente gosta”, ressalta Cláudio.



Protocolos

Fugir da realidade é um dos prazeres do cinema, mas em meio à pandemia provocada pela covid-19 não dá para esquecer dos protocolos. Nada de ficar conversando ou comendo no foyer do Espaço Glauber Rocha, muito menos assistir ao filme sem máscara. O lanche é permitido dentro da sala, mas a máscara é obrigatória assim que acabar.



Para garantir o retorno de suas atividades, o Espaço Itaú está operando com 40% de sua capacidade total, com o objetivo de viabilizar o distanciamento social. Dos 630 lugares, apenas 220 estão disponíveis. Além disso, tem álcool em gel 70% disponível em todo o cinema, que passou por pequenas reformas nas últimas duas semanas. Vale também antecipar a compra do ingresso pelo site ou app do cinema, chegar próximo ao horário da sessão e optar pelo pagamento com cartão.



“São regras rígidas que acredito que façam com que seja um ambiente cada vez mais limpo e seguro”, pontua Cláudio, antes de reforçar o convite. “É muito importante que a gente valorize a atividade cinematográfica como um todo. É vital para a sociabilidade e o apuro estético. Queria fazer o convite para que as pessoas não deixem o cinema de rua desaparecer”.

Programe-se

Scooby! O Filme

Espaço Itaú Glauber Rocha: Sala 1 (dub) - 14h, 17h30

Cinépolis Bela Vista: Sala 9 (dub) - 15h40, 18h, 20h20

Cinépolis Salvador Norte: Sala 1 (dub) - 14h, 16h20, 18h40

Cine Imperial: Sala 2 (dub) - 14h30





Cicatrizes

Itaú Glauber Rocha: Sala 1 (leg) - 20h

O Roubo do Século

Espaço Itaú Glauber Rocha: Sala 2 (leg) - 14h, 16h30, 19h30

Doce Entardecer na Toscana

Espaço Itaú Glauber Rocha: Sala 3 (leg) - 15h, 17h40, 20h20

Viver Para Cantar

Espaço Itaú Glauber Rocha: Sala 4 (leg) - 14h30, 17h, 19h30



Funcionamento bilheteria Espaço Itaú Glauber Rocha: das 12h30 às 22h