Especial de Roberto Carlos é cancelado pela TV Globo em 2020

Clássico da televisão brasileira nos finais de ano desde 1974, o Especial de Roberto Carlos, na TV Globo, não seguiu os rumos esperados em 2020. Segundo o jornalista Alessandro Lo-Bianco, do programa ‘A Tarde É Sua’, da RedeTV!, a emissora não teria verba para custear as propostas do Rei.

Ainda segundo o colunista, com a falta de orçamento da emissora, o cantor deveria custear o projeto, o que não aceitou.

“Para ser exclusivo, o rei quer algo grande no final do ano, e a Globo não comporta mais o orçamento. Terminaram sem acordo. E, pra tapar o buraco, Boninho pediu pro Jayme Monjardim o especial de Jerusalém que ele dirigiu”, acrescentou o jornalista.

O artista, ainda conforme o jornalista, recebia R$ 100 milhões por ano para manter o contrato de exclusividade. Ano passado, já por falta de verba, a emissora decidiu compilar shows anteriores.

“Roberto passou uma proposta de especial ao vivo pra Globo, e ela não teve orçamento. Fez outra proposta pra um gravado. Ele não aceitou”, afirmou Lo-Bianco. No show, RC costumava relembrar grandes clássicos de sua carreira, com a colaboração de artistas de diferentes áreas.

A Rede Globo ainda não se pronunciou sobre o assunto.