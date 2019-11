Espetáculo Contos Negreiros chega ao Espaço Cultural da Barroquinha

Lançado em 2005, o livro Contos Negreiros, do escritor Marcelino Freire, reúne contos que faz um retrato desconcertante do racismo brasileiro. Vencedor do prêmio Jabuti no ano seguinte, o livro foi levado aos palcos no espetáculo Contos Negreiros do Brasil, já visto por mais de 60 mil pessoas desde a estreia em 2017 . Amanhã, a montagem paulista tem apresentação única em Salvador, no Centro Cultural da Barroquinha.

Em cena, os atores Aline Borges, Marcelo Dias e Valéria Monã interpretam alguns personagens dos 12 contos do livro. Entre eles, o jovem estudante, o gay negro, a negra hipersexualizada pela sociedade, o menor infrator, a prostituta ou a idosa que se recusa a aprender a ler.

Os personagens assitem as cenas por meio de estatísticas apresentadas pelo ator, sociólogo e filósofo Rodrigo França, com dados atuais que são expostos para plateia. A direção é de Fernando Philbert e a direção musical de Maíra Freitas.

A montagem faz uma reflexão sobre os diferentes Brasis e fala da necessidade de quebrar a ideologia da democracia racial do país. E defende que, sem fazer um recorte racial, o país será sempre um cenário visto de forma romantizada, sem a realidade das periferias e da maioria que não se enxerga na teledramaturgia e nas propagandas na TV.

“Os contos do Marcelino trazem vida a corpos objetificados, marginalizados, silenciados e hiperssexualizados”, diz Rodrigo, que assina a pesquisa para a montagem.



Contos Negreiros faz uma grande homenagem aos personagens negros que fizeram história, mas que foram esquecidos ou embranquecidos, como: Machado de Assis, André Rebouças, Carolina Maria de Jesus, Virgínia Bicudo, Juliano Moreira e Lima Barreto.

Serviço:

O quê: espetáculo Contos Negreiros

Quando: domingo (17), às 19h

Onde: Espaço Cultural da Barroquinha (Praça castro Alves)

Ingresso: R$ 30| R$ 15

Venda: no Sympla