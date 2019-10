Espetáculo em homenagem à Whitney Houston estreia em Salvador

Na próxima quinta-feira (17), o Teatro Sesc Casa do Comércio, recebe às 20h30, o espetáculo, Uma Saudação à Whitney Houston, com a vencedora do The Voice Brasil 2016, Mylena Jardim.

O musical comemora os 25 anos do lançamento do álbum, O Guarda Costas, de Whitney e na trilha sonora grandes clássicos como, I Will Always Love You, I Have Nothing, I’m Every Woman e Run To You são cantados por Mylena que usa réplicas idênticas dos figurinos usados pela cantora americana. As peças foram produzidas por Iris Goya e o espetáculo foi idealizado e é dirigido por Rafael Mello.

O Guarda Costas é o álbum da trilha sonora do filme de mesmo nome e se tornou a trilha mais vendida de todos os tempos. Duas músicas presente no disco e que estão no repertório do show, foram nomeadas para o Oscar de Melhor Canção Original. O álbum foi nomeado em quatro categorias do Grammy e venceu três.

O espetáculo que já está na sua quarta temporada, já foi visto por mais de 70 mil espectadores entre Brasil e Europa e conta com um time de músicos e backing vocals, além de um corpo de bailarinos coreografados pelo americano Nathan Coder.

Serviço

O quê: Uma Saudação à Whitney Houston

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio (Av. Tancredo Neves)

Quando: Quinta, dia 17 de outubro, às 20h30

Ingreso: R$ 90 | R$ 45

Vendas: Bilheteria do Teatro ou pelo site www.ingressorapido.com.br