eSports: Claro e Twitch lançam torneio exclusivo para clientes

A operadora Claro resolveu aumentar sua presença no mercado gamer, e de voadora. A empresa, ao lado do Twitch, está lançando a Arena Gaming, o torneio exclusivo e gratuito para clientes que irá alcançar 12 jogos e com premiação de R$ 25 mil para os finalistas a cada edição. Além disso, a Claro anunciou também patrocínio à equipe INTZ, uma das principais equipes de eSports do país.

"O mercado de games está em plena ascensão e estamos acompanhando de perto e levando o que há de novo para esse público. Ter ao nosso lado players importantes do segmento, como a Twitch, é fundamental para esse passo a mais que estamos dando na nossa relação com os gamers trazendo experiências exclusivas para a comunidade", afirma Márcio Carvalho, diretor de Marketing da Claro.

Leia mais: Monitor gamer? Confira os novos daSamsung

Uma iniciativa bem legal é que os campeonatos serão de plataformas diferentes - mobile, computador e console -, além serem de jogos famosos, como: League Of Legends: Wild Rift, Valorant, e muitos outros já confirmados, mas que serão anunciados com a evolução do torneio, de acordo com a operadora.

A primeira disputa do Arena Gaming será no Valorant, game produzido pela Riot Games, jogado pelo computador e que tem como personagem brasileiro a 'baiana' Raze. As inscrições estão abertas no site arenagaming.com.br até o dia 13 de junho, com início do torneio marcado para o dia 14 e as finais no dia 26. Se joguem!