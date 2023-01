Esposa de Daniel Alves desabafa nas redes após prisão do jogador

Esposa de Daniel Alves, a modelo Joana Sanz fez um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira (23). O jogador baiano foi preso preventivamente e sem direito à fiança na sexta-feira (20), na Espanha. Ele é acusado de estuprar e agredir uma mulher de 23 anos em uma boate de Barcelona no dia 30 de dezembro.

"Coração, aguenta tanta dor, por favor", escreveu Joana, em uma publicação feita nos Stories.

A modelo já havia pedido privacidade no sábado (21), criticando a postura de alguns jornalistas presentes em frente à sua casa. Uma semana antes de Daniel ser preso, a modelo perdeu a mãe.

"Peço, por favor, a todos os meios de comunicação que estão na frente da minha casa, que respeitem minha privacidade nesse momento. Minha mãe morreu há uma semana, ainda estou assimilando que ela não está mais aqui para que [vocês] me atormentem com a situação do meu marido. Eu perdi os únicos dois pilares da minha vida. Tenham um pouco de empatia em vez de buscar tanta notícia na dor alheia. Obrigada", disse.

Publicação de Joana Sanz no Instagram

(Foto: Reprodução)