São João no Parque de Exposições inicia nesta quinta (13); confira atrações

Portões da festa serão abertos às 17h

Da Redação

Publicado em 13 de junho de 2024 às 16:25

Festa no Parque de Exposições Crédito: Thiago Del Rey/Sufotur

Os festejos juninos começam nesta quinta-feira (13) no Parque de Exposições, em Salvador. Os portões da festa serão abertos às 17h, com primeiro show previsto para começar a partir das 18h.

Nesta primeira leva da programação no local – que, ao todo, contará com 12 dias de animação –, se apresentam diversos artistas também na sexta-feira (14) e no sábado (15). Este ano, além do palco principal, o público contará com shows em um pranchão e num coreto, elemento presente nas tradições juninas nos municípios do interior.

Nesta quinta (13), vão levantar a poeira Danniel Vieira, Adelmário Coelho, Heitor Costa, Felipe Amorim e, encerrando a noite no palco principal, a dupla Maiara e Maraisa. No pranchão, a diversão fica por conta de Tay Agazzi, a banda Página Virada e Léo Fera Forrozão. Já no coreto, os shows de Lyandra, Andressa Arruda, Zé da Galera, Rosa da Lama Preta, Everton Cardoso e Dammys prometem encantar o público.

Na sexta-feira (14), o palco principal recebe Neto Brito, É o Tchan, Durval Lelys, Igor Kannário, Nadson - o Ferinha e Solange, garantindo uma noite de muita música e animação. No pranchão, Kart Love e Guig Ghetto vão fazer a brasa arder, enquanto no Coreto, Chaveirinho, Rafael Mendes, Elvis Salgado, Filé de Camarão, Pincel e Rege FX mantêm a tradição viva com suas apresentações.

O sábado (15) traz ao palco principal Luiz Caldas, Márcia Felipe, Psirico, Escandurras e João Gomes, encerrando a primeira parte dos festejos com muita energia e alegria. No pranchão, Danilo Sori e a banda Na Carona animarão a noite. E, no Coreto, Prazer Love, Livia Nunes, Lucas Freitas, Elly Nascimento, Karin Barros e Bom da Pisada prometem performances inesquecíveis.