SALVADOR

Metrô funcionará 24 horas para o São João do Parque de Exposições

O horário especial será para embarque apenas na Estação Mussurunga e desembarque nas demais estações

Da Redação

Publicado em 12 de junho de 2024 às 09:37

Estação de metrô Crédito: CCR/Divulgação

Nos dias de festa do Parque de Exposições, o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas vai funcionar de forma ininterrupta para atender o fluxo de passageiros. A partir das 5h desta quinta-feira (13) até 23h59 de domingo, o funcionamento do sistema metroviário será ininterrupto (24h), o que também vai acontecer de 21 a 25 de junho e de 28 de junho a 02 de julho (com ampliação do funcionamento até 1h do dia 03/07).

O horário especial durante a madrugada (da 0h às 5h) será para embarque apenas na Estação Mussurunga e exclusivamente para desembarque nas demais estações do sistema metroviário. A Linha 1 vai funcionar no trecho Lapa – Pirajá, sem desembarque no trecho Campinas-Águas Claras. Os terminais de ônibus de Acesso Norte e Pirajá (Linha 1) e o de Mussurunga (Linha 2) também terão atendimento especial, em parceria com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), com funcionamento ininterrupto durante a madrugada.

A operação conta com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento no número de viagens de acordo com a demanda. A segurança também será garantida com o apoio da Polícia Militar nas estações, além do monitoramento eletrônico do Sistema Metroviário, composto por mais de 2 mil câmeras distribuídas nas estações, trens, passarelas de acesso e terminais de ônibus, integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária e às Salas de Supervisão Operacional (SSO) de cada estação e por 220 câmeras corporais com recurso de áudio, acopladas ao fardamento dos AAS.

Compra de passagens

Para agilizar o acesso ao Sistema Metroviário, os clientes que forem aos shows, e utilizarem o Bilhete Unitário do Metrô, poderão realizar o pagamento das passagens por aproximação diretamente nas catracas das estações. Para efetuar o pagamento, basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado.

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de efetuar a recarga por meio do WhatsApp, utilizando o Zap do Metrô. Para isso, é só acessar o atendimento virtual da CCR Metrô Bahia, adicionando o número (71) 9688-0714 em seu aparelho celular. Ao navegar pelas opções de compra de crédito na ferramenta, o cliente poderá realizar um pedido de recarga e efetuar o pagamento por meio de uma chave PIX. Outra possibilidade é fazer a recarga via aplicativo - Banco do Brasil (para correntista), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi - e pela rede credenciada, composta por 2 mil pontos de vendas.

Após a compra do crédito, a carga deverá ser efetivada nos validadores presentes em todas as estações. Também é possível fazer a recarga do Cartão Integração ou a compra do Bilhete Unitário com PIX, cartão de débito e crédito nas máquinas de autoatendimento disponíveis em todas as estações de metrô. A passagem do metrô tem o valor de R$ 4,10.