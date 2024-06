ECONOMIA

Prefeitura vai antecipar salário integral dos servidores por conta do São João

Prefeito confirmou a informação nesta quarta-feira (12)

Gil Santos

Publicado em 12 de junho de 2024 às 09:00

Bruno Reis durante a entrega do complexo de saúde na Ribeira Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

A prefeitura de Salvador resolveu antecipar o salário dos servidores por conta do São João. O CORREIO apurou que o pagamento integral será feito no dia 21 de junho, a sexta-feira que antecede a festa. A informação foi divulgada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) nesta quarta-feira (12). O dinheiro será depositado no próximo dia 21.

Nesta terça-feira (11), durante a entrega de um complexo de saúde no bairro da Ribeira, Bruno Reis informou que no Município não haverá ponto facultativo, ou seja, o único dia de folga será no feriado de 24 de junho.

“Vamos trabalhar no dia 22, no sábado, quando teremos muitas entregas. Nos dias 23 e 24 daremos uma pausa, mas no dia 25 já voltamos com novas entregas, porque temos escolas, unidades de saúde, obras e outros equipamentos para entregar. Trabalho normal”, afirmou o prefeito.

O Governo do Estado também anunciou a antecipação do salário dos servidores para a mesma data, mas o adiantamento será de 50%. O reajuste concedido sobre a remuneração do funcionalismo público estará incluído na antecipação. O pagamento dos outros 50% do salário será no dia 28 de junho, seguindo o cronograma oficial do estado.