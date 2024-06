SAÚDE

Novo Complexo de Saúde da Ribeira vai atender até 650 pessoas por dia

Estrutura foi entregue nesta terça-feira, no Areal

Gil Santos

Publicado em 11 de junho de 2024 às 13:28

Entrada do complexo de saúde no Areal Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

Quando começou a correr de boca em boca que um complexo de saúde seria construído na comunidade do Areal, na Ribeira, a auxiliar de cozinha Inaiá Vieira, 60 anos, não acreditou. Morando há 42 anos no bairro ela viu muitas promessas políticas não saírem do papel. Nesta terça-feira (11), a idosa foi com a filha e as netas conhecer a Unidade de Saúde da Família (USF) e o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Infância e Adolescência que ficam no complexo Dr. José Carlos Pitangueira, entregue pela prefeitura.

Dona Inaiá mora no Areal, tem diabetes e precisa de acompanhamento médico constante, mas a unidade de saúde mais próxima fica no Dendezeiros. Para chegar a tempo de conseguir uma ficha, ela sai de casa por volta de 4h. No caso das netas, gêmeas de 2 anos, a opção foi buscar uma clínica particular para ter atendimento pediátrico. Nesta terça, ela estava sorrindo depois de ter apenas atravessado a rua para entrar no novo complexo de saúde.

"Para conseguir atendimento a gente tinha que chegar de madrugada e, enquanto esperávamos a unidade abrir, ficávamos à mercê dos ladrões. Teve um dia que cheguei 3h30 e já tinha cinco pessoas na minha frente. A inauguração desse complexo foi uma bênção. Eu só acreditei que ia sair do papel quando vi as obras. Já andei pelo posto, entrei nas salas e está tudo ótimo", contou Inaiá.

São cerca de 12 mil pessoas cadastradas na Estratégia de Saúde da Família no Areal e adjacências. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) explicou que a região era uma das que apresentava carência na cobertura básica de saúde e que o problema está sendo resolvido com a inauguração dessa e de outras unidades. Ele lembrou que outros moradores buscavam a Massaranduba para ter atendimento e que o complexo entregue nesta terça-feira era esperado há 50 anos.

“A gente tinha a missão de ampliar a cobertura da atenção básica em nossa cidade. Há 12 anos, Salvador tinha apenas 18%, e agora estamos chegando próximos da casa dos 70%, o que é considerado universalização. A Cidade Baixa era um dos distritos em que mais era preciso ampliar a oferta de saúde, justamente para facilitar a vida das pessoas. Aumentar o acesso à saúde é fazer justiça social e dar mais dignidade às famílias”, disse Bruno Reis.

Estrutura

A USF que fica no complexo vai oferecer acompanhamento para pacientes com hipertensão arterial, diabetes mellitus, tuberculose, hanseníase e doença falciforme. Há também vacinas para doenças imunopreveníveis e serviços odontológicos. São quatro equipes de Saúde da Família e quatro equipes de Saúde Bucal. São 650 atendimentos por dia.

A USF oferece também curativo, imunização, visita domiciliar, marcação de consultas e exames para diversas especialidades, dispensação de medicamentos básicos, impressão de 2ª via do Cartão SUS, teste rápido de IST e gravidez e avaliação das condicionalidades do Bolsa Família. Moradores aproveitaram a cerimônia de inauguração para conhecer a nova estrutura.

Já o novo Centro de Atenção Psicossocial do Areal vai ofertar cuidados em saúde mental para crianças e adolescentes que demandem atendimento psíquico e assistência intensiva. O espaço funcionará das 8h às 17h, com oferta de aproximadamente 500 atendimentos por mês, atuando com equipe multiprofissional que realizará acolhimentos diários, atendimentos individuais e domiciliares, grupos, atenção às famílias, suporte às escolas, entre outros.

O secretário municipal de Saúde, Alexandre Reis, que assumiu a pasta na semana passada e que era subsecretário antes da promoção, contou que as equipes aproveitaram um espaço que antes era usado por uma unidade escolar e adaptaram para se tornar um complexo de saúde.

"Como a gente tem frisado, a prefeitura vem buscando ampliar cada vez mais a cobertura de atenção primária, que é a porta de entrada da prevenção. E, com essa capacidade de atendimento, vamos poder ampliar consideravelmente isso”, afirmou o secretário.

Ao lado dele, no palanque montado para a apresentação, estava o filho do homenageado, José Carlos Pitangueira Filho. Ele agradeceu pela homenagem feita ao pai dele, um médico e político baiano que morreu em março de 2023, e lembrou que o Dr. José Carlos Pitangueira foi diretor de diversos hospitais públicos como o Geral do Estado, Roberto Santos, Geral de Camaçari, Clériston Andrade e o Ana Nery.