Câmara de Salvador só deve votar pacote de sustentabilidade após recesso de São João

O prefeito Bruno Reis (União Reis) anunciou, no III ESG Fórum Salvador, que enviaria à Câmara de Vereadores uma série de propostas voltadas ao desenvolvimento sustentável. O ‘pacote de sustentabilidade’ só deve ser votado no Legislativo municipal após o recesso de São João. A informação é do vereador Carlos Muniz (PSDB), presidente da Casa.

“Esses projetos irão para as comissões e, depois da apreciação das comissões, nós iremos fazer Colégio de Líderes para que nós possamos ver o que vai acontecer. Acho muito difícil esses projetos serem votados antes do recesso”, disse Muniz ao CORREIO.

Ao total, cinco propostas de leis foram encaminhadas à Câmara Municipal pela prefeitura. Uma delas é a Política Municipal de Mudança do Clima, que tem como finalidade planejar, fomentar e fortalecer as ações de adaptação e mitigação de mudança do clima, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e estimular o desenvolvimento sustentável e inclusivo no município.