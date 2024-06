EDUCAÇÃO

São João Literário acontece em escola de Camaçari com apresentações e barracas temáticas

Com o tema “Uma viagem pela cultura antirracista”, a festa aconteceu em dois turnos

Da Redação

Publicado em 12 de junho de 2024 às 21:00

O evento aconteceu na Escola Municipal Prof.ª Laurita Souza Ribeiro, em Camaçari (BA) Crédito: Divulgação

O São João Literário aconteceu nesta quarta (12) na Escola Municipal Prof.ª Laurita Souza Ribeiro, em Camaçari, com uma programação com contação de história, poema, poesia cantada, biografia, quadrilha junina, além de muita música, encenação teatral e coreografias.

“Uma viagem pela cultura antirracista” foi a temática escolhida para a festa que aconteceu em dois turnos, às 9h para os alunos da manhã e às 13h30 para as turmas do vespertino. A iniciativa, que faz parte de um projeto do Instituto Brasil Solidário, propõe que durante todo o mês de junho, sejam trabalhadas sequência didáticas agregando a literatura em cada atividade que resultará na grande festa de São João.

“O São João Literário é muito importante porque a gente sai das quatro paredes da sala de aula para transferir para a cultura, para transferir para a prática aquilo que a gente aprende na sala de aula. Os meninos se tornam mais protagonistas do processo de aprendizagem deles e curtem todo um processo de se vestir, de trocar de roupa, de ensaiar, de gravar falas e que é um processo de leitura e de interpretação muito poderoso”, explicou a professora de português Daniele Santos.

Para a estudante Suelen Vitória, a experiência foi muito boa para que os colegas pudessem ter consciência de que a prática do racismo é errada. “Essas coisas que tem acontecendo bastante aqui no Brasil e o mundo afora também. A importância do nosso projeto é passar através de músicas, através de tradições também que temos aqui da Bahia, um recado muito importante para o público que o racismo não é algo que deve ser feito porque é um crime”, disse.

Na segunda edição do evento na escola, ele foi aberto para a participação de toda a comunidade escolar e os alunos puderam participar de um concurso literário dividido em categorias de quadrinha, adivinhas, poema, cordel e trava-língua. Pela participação no São João Literário, a escola vai receber a doação de 2 projetores para serem utilizados nas atividades pedagógicas.

“Os estudantes estão mostrando o aprendizado que eles tiveram com a preparação do São João Literário, trabalhando os gêneros textuais com a temática antirracista. A gente trouxe a iniciativa para a escola porque a gente sentiu que estavam acontecendo algumas situações de preconceito, e aí o São João Literário foi o que a gente precisava pra trabalhar esse tema com eles”, relatou a diretora Sabrina Gomes.

A proposta chegou ao município a partir de uma parceria do Instituto Brasil Solidário com a Sotreq e a Companhia Petroquímica do Nordeste (Copenor), com foco em fortalecer ações continuadas de valorização da arte e cultura dentro das propostas pedagógicas curriculares.

Uma lista de atividades é elaborada para serem desenvolvidas com todas as turmas do Fundamental I ao Fundamental II, como organização da estrutura física da escola para a festa, montagem do cardápio e distribuição dos convites. O objetivo pedagógico do Projeto é conseguir engajar toda a comunidade escolar e fazer com que todos voltem os olhares para a riqueza da cultura popular brasileira, aproveitando esse período para trabalhar a literatura.