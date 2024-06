SÉRIE A

'Vamos voltar a fazer valer o mando de campo', afirma Léo Naldi sobre jogo contra o Internacional

O Vitória enfrenta a equipe gaúcha às 16h deste domingo (16), no Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de junho de 2024 às 19:01

Léo Naldi durante treino no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Contratado pelo Vitória para a disputa do Campeonato Brasileiro, o volante Léo Naldi vive a expectativa de iniciar novamente entre os titulares do Leão na temporada. Neste domingo (16), o desafio agora será contra o Internacional, às 16h, no Barradão. Para o jogador de 22 anos, o mando de campo vai ser fundamental para o clube voltar a vencer.

“Sabemos que a força dentro de casa é muito importante no campeonato. No Baiano a gente conseguiu ganhar e fazer os pontos. A dificuldade no Brasileiro, claro que é muito maior, mas neste domingo nós vamos voltar a fazer valer o mando de campo ganhando os jogos, jogando com vontade para dar alegria para a torcida”, iniciou.

Seja como lateral ou volante, Léo Naldi disse estar feliz de poder atuar em mais posições. No entanto, o atleta não escondeu a preferência por jogar no meio de campo, onde atuou em grande parte da carreira. “Onde o professor precisar de mim eu vou jogar e dar meu melhor, mas a posição de volante é a que eu jogo desde pequeno, é a que eu me sinto melhor".

Sobre o desempenho da equipe nas últimas duas partidas, o jogador do Leão pontuou que - independente dos resultados sem vitórias - a atuação do time nos jogos foi importante para retomar a confiança. “A gente se cobrava internamente, e agora, com boas atuações, fica mais perto de ter o resultado que a gente espera”, explicou o meio-campista.

“Todo ponto é importante, principalmente fora de casa. Claro que toda vez que a gente entra em campo é para ganhar, mas é importante ir somando pontos, principalmente na fase que a gente estava. Agora é buscar os três pontos dentro de casa”, disse.