BRASILEIRÃO

Após empate, Zé Hugo destaca evolução do Vitória: 'Estamos pontuando'

Apesar da boa partida, o Leão ficou apenas no empate contra o Juventude

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de junho de 2024 às 21:32

Vitória comemorando gol marcado contra o Juventude Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória até tentou conquistar o primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro, mas esbarrou no goleiro Gabriel Vasconcellos e na falta de pontaria dos jogadores rubro negros. No final, apenas um ponto entrou na conta do Leão contra o Juventude. Porém, na saída do campo, o atacante Zé Hugo valorizou o desempenho da equipe na partida e pontuou uma evolução do time.

"A equipe tá evoluindo. Estamos pegando o trabalho do professor e o esquema tático dele. A gente está se encaixando bem e fazendo o nosso trabalho, porque a gente não está perdendo fora de casa. O importante é pontuar, se não der para ganhar, a gente sabe que sempre é bom pontuar. Estamos mais perto dessa primeira vitória", disse o ponta do Leão.

Contra o Juventude, Zé Hugo teve apenas uma finalização para o gol e completou dois dos três dribles que tentou nos 45 minutos que esteve em campo. Apesar do resultado indesejado, o ponta já projeta a próxima partida contra o Internacional, que acontecerá no domingo (16), às 16h, no Barradão. Para ele, o Vitória precisa aproveitar a força da torcida para enfim voltar a vencer.