SÉRIE A

Vitória mostra evolução, mas apenas empata contra o Juventude

O gol do Leão foi marcado por William Oliveira, enquanto Rodrigo Sam fez para os gaúchos

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de junho de 2024 às 20:59

William Oliveira marcou o gol do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Não foi nesta terça-feira (11) que a primeira vitória veio. Apesar do resultado não ter sido o melhor para o torcedor do Leão, a equipe rubro negra empilhou chances para vencer a primeira partida no Campeonato Brasileiro e mostrou uma clara evolução. Ao final da partida, apenas um ponto foi somado do empate por 1x1 entre Vitória e Juventude, válido pela 8ª rodada do Brasileirão. Enquanto Rodrigo Sam abriu o placar para os gaúchos, William Oliveira foi o responsável por deixar tudo igual.

Com o resultado, o Vitória chega aos três pontos no Campeonato Brasileiro e se mantém na última colocação da competição. Criciúma encabeça a zona de rebaixamento com cinco pontos, empatado com o Atlético-GO, enquanto o Cuiabá - com quatro - completa o Z-4. O próximo compromisso do Leão será no domingo (16), quando recebe o Internacional, às 16h, no Barradão.

O JOGO

Quando os moradores de Caxias do Sul viram o relógio bater 19h, quem estava no estádio Alfredo Jaconi "correndo" de um lado para outro nas arquibancadas teve um reencontro com o técnico Thiago Carpini. Desta vez, porém, o comandante estava no lado oposto. Para reencontrar o antigo clube, a mesma equipe escalada contra o Cuiabá na última rodada.

Foi o Vitória, inclusive, quem deu o pontapé inicial no jogo. Apesar da marcação na saída de bola do Leão, a equipe conseguiu não ceder para a pressão dos gaúchos e sair com sucesso botando a bola no chão. Mesmo com o Juventude tendo mais a posse, as jogadas eram bloqueadas pela defesa visitante. A partir disso, o Vitória se lançou ao ataque e produziu a primeira grande chance do jogo. Aos nove minutos, Alerrandro ganhou no corpo e finalizou da entrada da área próximo às traves do goleiro Gabriel Vasconcellos.

Enquanto o time da casa procurou trabalhar as jogadas no campo de ataque, o Leão abaixou as linhas e esperou o adversário subir para sair em contra-ataques. A estratégia do Vitória surtiu efeito, com várias chegadas do time ao ataque. No entanto, sempre que a equipe conseguia sair em velocidade, o Juventude tinha a superioridade numérica. Foi dentro dessa maneira de jogar que o Vitória empilhou finalizações que pouco ofereciam perigo aos mandantes.

Vendo o rival não aproveitar a chance, a equipe alviverde resolveu ensinar ao Leão uma máxima do futebol: "quem não faz, leva". Após grande defesa de Lucas Arcanjo depois do chute de Ewerthon, Nenê cobrou escanteio com precisão na cabeça do zagueiro Rodrigo Sam, que subiu e completou para o fundo das redes. Com o placar aberto, a concentração dos rubro negros foi abalada, o que permitiu mais duas outras chances do Juventude ampliar.

O primeiro tempo ia de encontro a mais um revés para o Leão, que não sabe o que é vencer desde o dia 31 de março. No entanto, a primeira etapa ainda viu o Leão voltar a rugir. Aos 41 minutos, Osvaldo acionou Lucas Esteves na linha de fundo. O lateral viu William Oliveira pisando dentro da área e colocou nos pés do volante, que chutou colocado de perna esquerda no travessão. Na volta, a trajetória da bola bateu nas costas de Gabriel Vasconcellos e morreu dentro do gol: 1x1.

Na volta do intervalo, Carpini manteve o esquema com três volantes, mas promoveu a entrada de dois jogadores. Léo Naldi ocupou a vaga de Caio Vinícius e Zé Hugo entrou no lugar de Osvaldo. Sem a bola, o Leão tinha Luan Santos entre duas linhas de quatro e Alerrandro mais avançado, sendo o primeiro homem a iniciar a pressão no Juventude. Dentro dessa configuração, os primeiros minutos da segunda etapa contaram com um forte ímpeto ofensivo do Vitória, que forçou o Juventude para dentro de seu próprio campo.

Apesar de 20 minutos de domínio, o Leão não conseguia traduzir as chances em uma virada. Entre uma finalização e outra, o Vitória envolveu os gaúchos dentro do Alfredo Jaconi. Por conta do desempenho em campo, Carpini resolveu abdicar da trinca de volantes e voltou com dois pontas, centralizando Matheuzinho. A decisão do técnico manteve o volume ofensivo do Leão, que pouco sofreu no segundo tempo. No entanto, mesmo com diversas chances de virar a partida, o Vitória terminou mais um jogo sem conseguir sair de campo com um triunfo.

Ficha técnica

Juventude 1 X 1 Vitória - 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Juventude: Gabriel Vasconcellos; Ewerthon (Gabriel Inocêncio), Danilo Boza, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê (Luis Mandaca); Lucas Barbosa (Ruan), Marcelinho (Rildo) e Erick Farias (Gilberto). Técnico: Roger Machado;

Vitória: Lucas Arcanjo, Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Caio Vinícius (Léo Naldi) e Luan Santos (Eryc Castillo); Matheuzinho (Jean Mota), Osvaldo (Zé Hugo) e Alerrandro (Luiz Adriano). Técnico: Thiago Carpini;

Local: Estádio Alfredo Jaconi;

Gols: Rodrigo Sam aos 33' e William Oliveira aos 41 minutos do primeiro tempo;

Cartão amarelo: Caio Vinícius, Willian Oliveira, Lucas Arcanjo e Léo Naldi (Vitória); Caíque, Lucas Barbosa e Jadson (Juventude);

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhaes, auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (trio do Rio de Janeiro);