“MOMENTO NÃO É BOM”

William Oliveira acredita que empate contra o Cuiabá foi importante para psicológico do Vitória

O Vitória enfrenta o Juventude nesta terça-feira (11), às 19h, no estádio Alfredo Jaconi

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de junho de 2024 às 19:50

Volante do Leão acredita que empate foi bom para o psicológico da equipe Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Vitória é a única equipe da Série A sem ganhar uma partida no torneio. Para parar a sequência negativa, o Leão vai enfrentar o Juventude nesta terça-feira (11), às 19h, no estádio Alfredo Jaconi. Depois de Thiago Carpini e Osvaldo, foi a vez do volante William Oliveira comentar, durante entrevista coletiva, sobre o psicológico do time.

Para o jogador do Leão, a equipe tem capacidade de reverter a má fase. No entanto, de acordo com o volante, é preciso identificar e entender as dificuldades do time. “Temos que ficar atentos e melhorar, trabalhar nas coisas que temos dificuldade. O jogo passado contra o Cuiabá foi muito bom para nós. Eu acredito que termos somado ponto e não termos tomado gol, psicologicamente, em questão de confiança para o grupo, foi muito importante. Acho que o Thiago [Carpini] nos ajudou muito trazendo esse discurso, nos ajudando a não tomar gols, a pontuar”, avaliou.

71 dias depois daquele duelo que garantiu o título estadual, o Leão possui um aproveitamento menor que o pior jejum do clube. São 10 partidas disputadas com sete derrotas e três empates. O último ponto somado foi justamente contra o Cuiabá, em jogo atrasado da 2ª rodada.

Perguntado sobre a fase do Vitória, William Oliveira frisou que o elenco precisa entender que a fase do time não os define. “O momento não é bom, mas precisamos saber quem nós somos. Sabemos da nossa qualidade e sabemos o que temos de positivo e o que temos de negativo”, disse.

“O próprio Cuiabá estava vivendo um momento negativo e acabou ganhando do Criciúma fora de casa. Diante deste momento que nós estamos vivendo, temos que saber que vamos enfrentar uma equipe difícil e não vai ser um jogo fácil”, continuou.

Presente em 25 jogos na temporada, William Oliveira discordou sobre um possível conformismo com o empate. Segundo o volante, somar pontos fora de casa torna-se importante dentro do campeonato pelo alto nível dos times. “Todos os jogos são difíceis, independente da equipe”, disse.

Nesta terça-feira (11), o Vitória vai à Caxias do Sul com a missão de encerrar o jejum. O Juventude, adversário da vez, é o 12º colocado do Brasileirão, com 9 pontos conquistados em seis partidas - uma a menos que o rubro-negro. O jogador do Leão comentou sobre o próximo confronto do Leão durante a coletiva.