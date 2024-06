NO SUL DO PAÍS

Vitória chega a Caxias e treina de olho em confronto com o Juventude

Depois de treinar no CT do Corinthians, em São Paulo, neste domingo (9), o Vitória desembarcou em Caxias do Sul, palco da partida contra o Juventude, nesta terça-feira (11), às 19h, pela 8ª rodada do Brasileirão.

A delegação rubro-negra desembarcou na cidade gaúcha durante a manhã e no período da tarde o técnico Thiago Carpini comandou mais um treino, desta vez no CT do Caxias. Em situação complicada no Brasileirão, o Vitória tem desfalques no confronto.