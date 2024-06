BRASILEIRÃO

Em busca de reabilitação, Vitória precisará superar retrospecto negativo contra o Juventude

Novo lanterna da Série A, Leão nunca derrotou o time gaúcho pelo campeonato jogando fora de casa

Wendel de Novais

Publicado em 10 de junho de 2024 às 05:00

Rubro-negro, do técnico Thiago Carpini, ainda não conseguiu ganhar nesta edição do Brasileirão Crédito: VICTOR

A má fase do Vitória no Campeonato Brasileiro continua. No domingo (9), sem nem mesmo entrar em campo, o Leão se transformou no lanterna da competição. Isso porque o Cuiabá ganhou do Criciúma por 5x2, fora de casa, em jogo atrasado da 6ª rodada. Com isso, foi aos 4 pontos, empurrando o rubro-negro, com 2, para a última colocação da Série A.

Nesta terça-feira (11), porém, o Vitória tem mais um desafio no torneio, e uma nova chance de sair dessa situação turbulenta. Mas será preciso melhorar o desempenho. Afinal, depois de encarar uma sequência contra times que estavam no Z4, o Leão vai enfrentar um nível maior de dificuldade: contra o Juventude, às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O adversário é o 12º colocado do Brasileirão, com 9 pontos conquistados em seis partidas - uma a menos que o rubro-negro. Além de estar acima na tabela, o time gaúcho também tem o histórico ao seu favor: como mandante, nunca perdeu do Vitória na Série A.

Ao todo, foram seis duelos disputados pelas equipes no Rio Grande do Sul pela primeira divisão, de acordo com os dados do site oGol. Destes, o Juventude saiu como ganhador em quatro e, nas outras duas oportunidades, houve empate.

Levando em conta todos os torneios, apenas uma vez o Leão deixou Caxias do Sul com o resultado positivo: em 2009, na Copa do Brasil. Em confronto válido pela ida da segunda fase, o time vermelho e preto venceu por 2x1, gols de Gatti (contra) e Bida - Tiago Renz fez para os gaúchos. Na volta, empate em 1x1 em Salvador e vaga ao clube baiano. O Vitória seguiu vivo até as quartas, quando caiu para o Vasco.

No histórico contra o Juventude, nem mesmo na Série B de 2023, quando o rubro-negro se sagrou campeão, os resultados no Sul foram positivos. No primeiro turno, o rival se deu bem em casa por 1x0, pela 15º rodada. Na 34º rodada, no Barradão, as equipes empataram sem gols.

Treinador como trunfo

Para reverter o retrospecto desfavorável contra o Juventude e melhorar no Brasileirão, o Vitória tem o técnico Thiago Carpini como um trunfo. Apesar de ainda não ter ganhado em três jogos à frente do rubro-negro, o treinador conhece bem o adversário. Afinal, foi com ele que o time gaúcho se recuperou na Série B do ano passado e chegou à 2ª colocação do campeonato, garantindo vaga na primeira divisão. Ficou atrás apenas do próprio Leão.