BRASILEIRÃO

Vitória visita o Juventude para buscar primeiros três pontos na Série A

O Leão começa a partida desta terça-feira (11) ocupando a última posição do Campeonato Brasileiro

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de junho de 2024 às 05:00

Lucas Arcanjo em treino antes do jogo contra o Juventude Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Se a fase do Vitória já não estava boa, a situação ficou ainda pior depois que o Cuiabá goleou o Criciúma por 5x2, no fim de semana, e empurrou o Leão para a lanterna do Campeonato Brasileiro. No entanto, o rubro-negro vai ter mais uma chance de conseguir os primeiros três pontos na Série A hoje, quando enfrenta o Juventude, às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, pela 8ª rodada da competição.

A equipe comandada pelo treinador Thiago Carpini não contará com Daniel Jr, cortado por lesão na posterior, e Dudu, por opção técnica. Everaldo, Léo Gamalho, Rodrigo Andrade, Bruno Uvini, Mateus Gonçalves e Iury Castilho, que se recuperam de seus respectivos problemas físicos, também são desfalques. As novidades ficam por conta das voltas dos laterais Raúl Cáceres, recuperado de lesão, e Patric Calmon, suspenso na partida contra o Atlético-GO.

Ontem, o volante William Oliveira falou sobre o confronto contra o Juventude, e comparou a fase atual do Leão com o Cuiabá. Para o volante, o elenco pode se inspirar na reação que o Dourado mostrou diante do Criciúma.

“O momento não é bom, mas precisamos saber quem nós somos. O próprio Cuiabá estava vivendo um momento negativo e acabou ganhando do Criciúma fora de casa. Diante deste momento que nós estamos vivendo, temos que saber que vamos enfrentar uma equipe difícil e não vai ser um jogo fácil”, disse.

Presente em 25 partidas na temporada, William Oliveira frisou que o elenco precisa entender que a atual fase não define o rubro-negro. “Temos capacidade de sair dessa situação, entendendo nosso momento, nossas dificuldades e qualificando o que temos de bom”.

Jejum

A reabilitação vai passar diretamente pela quebra de um tabu, já que o Vitória nunca ganhou do Juventude jogando fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, dentre todos os nove encontros entre as equipes em Caxias do Sul, o Leão só conseguiu vencer uma vez, em 2009, em jogo válido pela segunda rodada da Copa do Brasil.

Ao todo, sem levar em conta o mando de campo, foram 18 duelos disputados pelos times desde 1995. No retrospecto, o Vitória saiu como ganhador em quatro oportunidades, enquanto a equipe gaúcha venceu sete vezes. Nos outros seis embates, houve empate.

Apesar do histórico turbulento e da fase atual, o ponta Osvaldo disse acreditar na recuperação rubro-negra no Brasileirão. O atacante reconheceu o mal momento do único time sem vitórias na Série A, mas destacou que voltar a ganhar vai colocar a equipe de volta aos trilhos.

“Esse é o futebol brasileiro. Somos movidos por vitórias. Quando chegam as derrotas, começam os questionamentos como os que eu ouvi, sobre grupo rachado, sobre jogador sem compromisso. Aqui dentro, a gente sabe que tem muito compromisso com essa camisa. Vamos continuar lutando”, afirmou.