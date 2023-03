Esposa de Rui, Aline Peixoto é aprovada pela CCJ para disputar cargo vitalício no TCM

Após quase duas horas de sabatina, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) aprovou, na manhã desta segunda-feira (6), o nome da ex-primeira-dama do Estado, Aline Peixoto, para a disputa do cargo de conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

O outro candidato ao cargo, o ex-deputado Tom Araújo, será sabatinado na tarde desta segunda-feira (6). A decisão final ocorrerá no plenário da Casa, em votação prevista para ocorrer na quarta-feira (8).

Antes de ser sabatinada pelos deputados, a ex-primeira-dama fez um breve pronunciamento e chorou ao citar “uma série de ataques de cunho pessoal” que, segundo ela, sofreu desde que colocou seu nome na disputa pela vagado TCM. Na visão de Aline Peixoto, tentaram desqualificá-la pelo fato dela ser mulher e esposa do ex-governador Rui Costa (PT), atual ministro da Casa Civil.

“Quando meu nome foi colocado para apreciação da ALBA, como postulante ao cargo de conselheira do Tribunal de Contas, passei a ser alvo, sistemático, de uma série de ataques”, disse ela, com a voz embargada. “Críticas são normais na democracia e eu as aceito tranquilamente, ainda que discorde delas. O problema maior é que muitas dessas críticas foram de cunho pessoal, verdadeiras agressões a uma mulher”, acrescentou.

Logo depois, ela falou sobre as ações que pretende tomar caso assuma o posto no TCM. “Pretendo fazer uma aproximação dos gestores municipais com o Tribunal para que possamos mudar esse perfil punitivo e passemos a adotar mais um caráter educativo”.

Aline acrescentou que planeja criar, em parceria com a União dos Municípios da Bahia (UPB), uma escola de contas no Estado e fazer um trabalho itinerante de consultoria com prefeitos e servidores municipais.

Acordo

Logo após ao pronunciamento da postulante à vaga no TCM, teve início a sabatina feita pelos deputados. Os líderes da maioria, deputado Rosemberg Pinto (PT), da minoria, Alan Sanches(UB), fizeram um acordo para que somente cinco deputados de cada bancada fizessem os questionamentos durante a sessão.

Da parte da bancada da maioria, sabatinaram a candidata os deputados Nelson Leal (PP), Vitor Bonfim (PV), Fabíola Mansur (PSB), Paulo Rangel e Robinson Almeida (PT). Da oposição, falaram Tiago Correia (PSDB), Robinho (UB), Sandro Régis (UB), Luciano Simões (UB) e o próprio Alan Sanches.