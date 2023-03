Esposa e sogra de tenente-coronel da PM são sepultadas no Ceará

Os corpos da advogada Rafaela Vasconcelos, 34 anos, e da mãe, Maria Socorro dos Vasconcelos, 78 anos, foram velados e sepultados neste sábado (25), em Morrinhos, no interior do Ceará. As duas foram assassinadas a tiros em frente a uma agência bancária da cidade nesta sexta-feira (24).

De acordo com informações do G1, o velório aconteceu no ginásio da Escola Coronel Virgílio Távora. Foi realizado também missa de corpo presente na Igreja Matriz de Morrinhos.

Rafaela era advogada e esposa de um tenente-coronel da Polícia Militar. As duas vítimas morreram no local. Não há informações sobre as circunstâncias do crime. Em nota, a Secretaria da Segurança afirma que a polícia investiga o caso e procura os autores do crime. A pasta não informou a motivação do duplo homicídio.

Rafaela sofreu diversos tiros, um dele no rosto, e morreu no local. A mãe chegou a ser socorrida e foi levada ao Hospital Municipal de Morrinhos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Sobral, que cobre também a cidade onde ocorreu o crime, decretou luto de três dias pelo assassinato da advogada. "A Subseccional de Itapipoca e a Subseccional de Sobral da OAB expressa irrestrito apoio à Família enlutada, de pronto designando Advogados das Subsecções para comporem Comissão para acompanhar o desenrolar das investigações e do processo judicial. A vida de todos e de cada um traz sonhos que não podem ser interrompidos num ato de supressão do outro", declarou.