Está caro no Brasil? Mobi custa mais de R$ 100 mil na Argentina

A Argentina vive uma das suas piores crises econômicas, e moeda está bastante desvalorizada. No entanto, isso não significa que as coisas estão baratas por lá para nós brasileiros. Redes internacionais de hotel cobram em pesos, mas basta fazer a conversão para entender que seus valores correspondem a taxas dolarizadas.

No mercado automotivo os impostos estão altíssimos e isso eleva bastante o preço dos veículos. Em agosto, o país teve 37.882 automóveis e comerciais leves emplacados - como comparação, no Brasil foram 194.142 unidades no mesmo período.

O modelo líder em vendas no país é o Fiat Cronos, que é produzido em Córdoba, e que também atende o mercado brasileiro. Nas concessionárias argentinas da Fiat ele custa na versão 1.3 Drive 3.398.100 pesos, o equivalente a R$ 123.745. No Brasil, o mesmo modelo custa R$ 83.890.

Entre as picapes, a Toyota Hilux, outro produto produzido no país, lidera o ranking. Na versão SRX, com cabine dupla, tração 4x4 e transmissão automática, a picape custa no mercado local 10.968.000 de pesos. Esse montante equivale a R$ 402.525. No mercado brasileiro, onde essa versão é a mais comercializada, o utilitário custa R$ 325.490.

Na Argentina, o Mustang Mach 1 custa o equivalente a R$ 811 mil

Até para quem pode rodar de Mustang a vida na Argentina está mais complexa. No Brasil, a configuração Mach 1 é oferecida por R$ 544.520 enquanto na Argentina o coupé esportivo custa o equivalente a R$ 811 mil.

Os mais baratos

No geral, o carro mais acessível do país é o Etios Aibo, uma versão furgão do hatchback da Toyota. Ele custa o equivalente a R$ 96.500. Um detalhe: produzido em Sorocaba, no interior de São Paulo, o Etios não é oferecido nas concessionárias brasileiras desde o ano passado.

Uma configuração de carga do Etios é o carro mais barato do país vizinho

O Fiat Mobi, carro mais barato do Brasil, que é oferecido por R$ 64.690 na versão Like, custa no país vizinho o equivalente a R$ 100.924. É da Fiat o SUV mais barato do Brasil, que custa aqui R$ 95.590 na opção Drive com motor 1.3 e transmissão manual. Lá, o veículo sai pelo equivalente a R$ 139.494 - R$ 12 mil a mais que a versão mais cara à venda no nosso país.

Diversidade Argentina

Mesmo pagando mais caro, os argentinos podem comprar vários modelos que não estão disponíveis no mercado nacional. É o caso, por exemplo, dos automóveis da Alfa Romeo.

Há ainda marcas que estão presentes no Brasil, mas que lá oferecem produtos distintos. É o caso da Renault. Entre outras coisas, os argentinos têm acesso à Oroch com tração nas quatro rodas. Feita no Paraná para ambos os mercados, aqui, só é disponibilizada com tração dianteira.

O fabricante francês também vende por lá a picape Alaskan e o SUV Koleos, inéditos no Brasil.

Os argentinos podem desfrutar de modelos que não são oferecidos no Brasil

A Hyundai é outra empresa que tem um portfólio muito mais abrangente no outro país. Em seu catálogo estão modelos como Veloster, incluindo a opção esportiva N, e SUVs como Kona e a nova geração do Tucson, que ainda não chegou às lojas brasileiras.

Na Ford, a F-150, picape que chegará ao Brasil ano que vem, já é comercializada no país há algum tempo. Outro veículo da marca inédito por aqui é o Kuga, que é oferecido com motorização híbrida.

Nota do editor

Foi utilizado o câmbio oficial do dia 2 de setembro de 2022. Neste momento, um peso argentino equivale a R$ 0,037