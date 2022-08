Está chegando a hora: Duda Beat volta a Salvador; Clube CORREIO dá desconto no ingresso

“Me sinto mais do que pronta para mostrar ao Brasil e ao mundo a potência do meu último álbum”: assim, Duda Beat anunciou o lançamento da sua nova turnê “Duda Beat On Tour”, que chega no próximo sábado (13), à capital baiana e promete lotar a Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Assinantes CORREIO têm 20% de desconto na compra de ingressos, que custam de R$120 (inteira) a R$200.

“O que mais amo fazer é estar nos palcos, cantando junto com meus fãs, entendendo quais são as músicas preferidas deles e sentindo todo esse amor que eles têm pelas minhas canções”, declarou.

Duda Beat On Tour estreou no fim do ano passado e, ao contrário do show anterior, que foi sendo construído na estrada, nesse novo projeto tudo foi muito bem amarrado, desde o começo, e pode ser percebido da escolha das músicas à concepção visual.

A estética da cantora se baseia em uma narrativa dark e sombria, impressa nos clipes de “Meu Pisêro” e “Nem Um Pouquinho”. Toda essa ambientação é levada para o palco.

A luz e a cenografia estão muito integradas com a parte musical nessa nova turnê. O Light designer Paulo Denizot idealizou para esse espetáculo um cenário modular que trabalha em conjunto as luzes e movimentos cenográficos também construídos por ele para cada ato da performance.

Para integrar, Denizot irá implementar objetos cênicos que conversam com a dramaturgia visual do show.

A Setlist do espetáculo conta com músicas do Te Amo Lá Fora, clássicos repaginados do álbum “Sinto Muito” e feats aclamados da cantora, dos mais antigos aos mais recentes. Se Duda ganhou notoriedade após sua primeira turnê, a aposta da cantora, agora, é voar ainda mais alto e chegar ao posto de uma verdadeira diva pop.

