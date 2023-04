Estado pretende implementar transplante de córnea no Hospital Geral Roberto Santos

O governo do estado planeja implementar o procedimento de transplante de córneas e ampliar os serviços de transplante renal no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). O tema foi discutido na terça-feira (18), em uma reunião entre o diretor médico do HGRS, Osvaldo Neto, e o coordenador da Central de Transplantes do Estado, Eraldo Moura.

A unidade já é referência em transplante renal, mas para atender a alta demanda pelo procedimento é necessária a ampliação do serviço. Durante a reunião, Osvaldo Neto, pontuou que o reforço na captação de órgãos será uma das medidas adotadas para aumentar a realização dos transplantes

Na ocasião, também foi realizada uma análise do que é necessário para habilitar o hospital para realizar o transplante de córnea, uma vez que o HGRS já é uma unidade que realiza captação do tecido. Eles chegam de todo o estado e são armazenadas lá, até que a Central de Transplantes do Estado autorize a liberação para pacientes inscritos na lista única de transplante.

Segundo Osvaldo Neto, é necessário fazer um trabalho de conscientização e mobilização junto aos profissionais de saúde em relação à doação, para ampliar a captação de córneas e outros órgãos.

As expectativas para o futuro, segundo Eraldo Moura, são promissoras, já que a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) realiza estudos para a ampliação da rede de captação e transplante de órgãos e, no caso específico do Hospital Roberto Santos, ele destacou, durante a reunião, que há o empenho da gestão da unidade o que contribui para acelerar o processo.