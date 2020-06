Estakazero traz o melhor do clima junino em live do CORREIO

Depois da banda Fulô de Mandacaru e do cantor Del Feliz, o grupo Estakazero comanda o arrasta-pé do São João do CORREIO. Amanhã, a banda realiza a terceira das seis lives juninas do projeto, a partir das 19h30 no canal do jornal no Youtube/correio 24h. Comandada pelo vocalista Léo Macedo, a Estakazero mistura o forró tradicional com as novas tendências do ritmo nordestino, agradando os mais diversos públicos.

Léo Macedo antecipa o que a banda vai apresentar, para levar o clima junino para a casa dos leitores. “Além dos nossos sucessos, faremos muitas homenagens a representantes da cultura nordestina como Luiz Gonzaga e Trio Nordestino, além de clássicos do São João”, conta. Entre as novidades, ele cita a música Quando a Vida Voltar, composição que fala sobre o momento atual.

Léo e seus companheiros não se deixam abater por causa desse momento inesperado que pegou todo mundo de surpresa. Ele diz que está levando do jeito que pode, mas já planeja a comemoração dos 20 anos da Estakazero em 2021. “Quando tudo isso passar, vamos focar nessa importante data. Entre as novidades temos programados vários clipes com diversos artistas. A impossibilidade de cantar para o publico agora aumentou ainda mais as lembranças dos festejos juninos”, destaca.

Memória

No seu caso, conta Léo, sente saudades da infância com meus avós, tios e primos no povoado de Belém, distrito de Cachoeira. “Fazíamos um verdadeiro São João em família, com fogueira, fogos , comidas típicas e muita quadrilha e forró. Todo ano era sagrado e quando fazíamos 15, 16 anos ( os primos ) começávamos a descer pra Cachoeira pra curtir os shows na praça na beira do Rio Paraguaçu. Nunca imaginei o quanto seria importante o São João pra mim um dia”, recorda.

Toda essa vivência o fez perceber a importância da cultura junina que, em sua opinião, é muito importante para a autoestima do nordestino. “Tem as roupas, a culinária, a dança, as brincadeiras, o forró, a tradição se perpetuando e transmitindo paras gerações que vão chegando”, pontua.

Além de curtir a live da Estakazero, o forrozeiro de plantão pode se solidarizar com a ONG Corrente do Bem, instituição que cuida de família carentes e que receberá as doações arrecadadas antes, durante e depois das apresentações. “As doações podem ser feitas a qualquer momento e em qualquer valor. É quanto você puder doar e fazer o bem”, afirma Marta Souza, coordenadora de marketing do CORREIO.

Durante as transmissões, QR Code ficará fixo na tela e, ao apontar a câmera, a pessoa será direcionada para uma área, onde poderá fazer doações. E quem não viu ou que rever as primeiras lives, elas seguem disponíveis no canal do jornal. Clique aqui para fazer sua doação. Esse projeto tem a parceria da ITS Brasil.

Banda comemora vinte anos de forró em 2021

Com 11 discos lançados, a bnda de forró Estakazero foi formada em Salvador em agosto de 2001 pelo cantor e instrumentista Léo Macedo. Com o crescimento do movimento de forró universitário em todo Brasil, a banda conquistou seu espaço.

“Tive a sorte de acertar na primeira música que apostei, Encosta Neu, que puxou a fila dos nossos sucessos”, diz Léo, citando outras canções como Lua Minha , Sapatilha 37 , De Frente pro Mar , Aldeia e Algo Especial, que marcaram a fase inicial do grupo, marcada pelo xote. Mais recentemente , o grupo lançou músicas como Barco de Amor , Anjo Meu e Todo Seu.

Velho parceiro do jornal, a Estakazero já teve dois CDs e um DVD encartado no jornal. Em 2012, lançou um CD em parceria com a banda Cangaia de Jegue e em 2017, dividindo a gravação com a banda Falamansa.

Em 2014 foi a vez do DVD A Festa Continua, gravado ao vivo no Bahia Café Hall e que marcou os 12 anos de carreira da banda formada pelo cantor depois que ele saiu da Colher de Pau, onde atuou durante seis anos.