'Estamos nas últimas tratativas', diz Jerônimo sobre BYD ocupar fábrica da Ford

As negociações para a instalação de uma fábrica da chinesa BYD na Bahia estão avançadas. A montadora chinesa deve ocupar a antiga fábrica da Ford, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

"Está quase fechado de ocupar as instalações da Ford. Estamos nas últimas tratativas, e esperamos que possamos dar boas notícias da BYD em Camaçari nos próximos dias", disse o governador Jerônimo Rodrigues, nesta segunda-feira (20), durante entrega das obras na Avenida Gal Costa e 29 de Março.

A BYD é uma montadora de veículos elétricos e chegou ao Brasil em 2015, com uma fábrica de ônibus elétricos em Campinas (SP). A empresa também é a responsável pela obra do VLT em Salvador. "Se a gente consegue fechar esse acordo com a BYD, a Bahia vai se destacar como exportador de carros dessa característica", frisou o governador.

As negociações com a chinesa foram confirmadas pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho em fevereiro, mas desde novembro do ano passado, o então governador da Bahia e atual ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que a BYD ocuparia as instalações da Ford. Na ocasião, a montadora disse que assinou protocolo de intenções com o governo, havendo ainda pendências em análise.