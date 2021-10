Estilo e identidade para inovar nos negócios

O segredo da 'sucessagem' da marca GRVModas (@grv_modas) não está apenas na qualidade das peças voltadas para a street wear e long line; na inovação das estampas e do processo de impressão das imagens; no fato da marca apostar em uma produção restrita, garantindo exclusividade; de realizar um trabalho de valorização da Cidade Baixa com seus artistas e a cultura local; nem tão pouco da parceria realizada com artistas do meio musical e outros empreendedores que funcionam como uma rede de apoio.

Os resultados da marca são reflexos diretos do trabalho incansável do empreendedor Glebson Almeida, mais conhecido como Guegueu, que foi o convidado de Flávia Paixão, durante o programa ao vivo Empregos e Soluções dessa quarta-feira (27). Durante o bate papo, Flávia entregou que o empresário é um estudioso atento de tudo que diz respeito ao seu negócio.

O empreendedor baiano contou sobre sua trajetória no ramo da moda e as inovações que pretende implementar na GRV Modas (Foto: Instagram/Reprodução)

“Hoje, a internet é uma aliada poderosa, mas sempre que posso, faço viagens (mesmo que sejam bate-volta) para outros estados, para as feiras, que trazem as tendências, a exemplo da serigrafia computadorizada, que reduz custos e amplia a qualidade das estampas”, contou.

Aprender e ensinar

O outro segredo para o sucesso é o compartilhamento do que aprende. “Se eu comer o ‘bolo do conhecimento’ sozinho, posso engasgar (risos), então prefiro dividir com que se interessa”, disse, revelando que tem um canal no YouTube justamente para partilhar esse conhecimento.

Enquanto esse projeto não fica pronto, o empreendedor, que também é técnico de farmácia hospitalar, vai se desdobrando em mil para organizar o tempo para encaixar a vida pessoal, a família, o trabalho formal, o empreendimento e os projetos realizados, a exemplo do Tardezinha, onde reúne artistas e o público na sua loja para realizar uma socialização carinhosa com a comunidade e os ídolos, além de divulgar a própria marca e a marca dos parceiros.

Guegueu fez questão de enfatizar como as parcerias com outros empreendedores, artistas e amigos possibilitaram enfrentar os momentos mais complicados (Foto: Reprodução)

“É bom para os artistas que conseguem estar mais próximos do público, para a comunidade que tem a oportunidade de conhecer o ídolo e se divertir, além de ser interessante para os parceiros e outros empreendedores que divulgam seus produtos”, refletiu.

Renúncias

Embora reconheça que o projeto termina consumindo muito tempo e exigindo muito de si mesmo, Guegueu diz que uma loucura pessoal que tem gerado resultados interessantes. Para quem assim como ele, vê no empreendedorismo uma oportunidade de crescimento pessoal e uma possibilidade de viver melhor, o conselho do empresário é: “Meta o pé na porta e vá adiante. Acredite e realize”, enfatizou durante a conversa.

O empreendedor baiano aconselhou os demais empreendedores a não desistirem dos sonhos e a terem resiliência diante dos desafios (Foto: Reprodução)

Guegueu também fez questão de ressaltar que a vida de empreendedor tá longe de ser um mar de rosas e que, por muitas vezes, precisou destinar uma parte do salário para garantir a sobrevivência do negócio e que, muitas vezes, precisa abdicar de necessidades e desejos em nome de um bem maior no futuro.

O sacrifício também se apresenta na hora de precisar responder por tudo dentro da empresa. “Por vezes, era eu mesmo que fazia as entregas. Nos shows, apesar da timidez, aproveitava qualquer oportunidade para fazer o network, apresentar os produtos e convidar as pessoas chaves para conhecerem melhor nossa proposta”, relembrou. Para o futuro, esse empreendedor quer mais inovações para a própria marca, mais possibilidades de trabalhar com mais folga financeira e ainda mais estudos, pois pretende concluir o curso de engenharia de petróleo e gás.

O programa ao vivo Emprego e Soluções é exibido todas as quartas-feiras, sempre às 18 horas, na página do Jornal Correio, no Instagram. Os programas, depois de exibidos, ficam gravados para que quiser acompanhar ou rever alguma história inspiradora.