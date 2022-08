Estrela de Grease, Olivia Newton-John morre aos 73 anos

Estrela de Grease - Nos Tempos da Brilhantina, filme de 1978, Olivia Newton-John morreu aos 73 anos. A atriz e cantora, que protagonizou o filme ao lado de John Travolta, teve uma carreira de sucesso também na música. Ela foi diagnosticada com um câncer de mama com metástase no osso sacro em 2018, após ter superado outros tumores em 1992 e 2015.

O anúncio foi feito pelo marido da atriz, John Easterling, que publicou nota no Facebook, dizendo que ela morreu em casa, num rancho na Califórnia, cercada de familiares: "A Olivia foi um símbolo de triunfos e esperança por 30 anos, compartilhando sua jornada com câncer de mama".

Olivia Newton-John e John Travolta no musical Grease (divulgação)

Nascida na Inglaterra, mas naturalizada na Austrália, Olivia iniciou sua carreira no começo da década de 70, quando ficou no quarto lugar do Eurovision, a mais famosa de competição de canções na Europa, representando o Reino Unido com Long Live Love.

Depois, ela se consagrou ao protagonizar Grease, um dos musicais mais populares do cinema, que nara a história sobre um grupo de adolescentes. Olivia também protagonizou o musical Xanadu, que exaltava a dança como meio de alcançar a boa forma nos anos 80, década em que ainda lançou inúmeros sucessos musicais, como o hit Physical.

Veja cenas do musical Grease:

Em sua carreira musical, Olivia Newton-John vendeu mais de cem milhões de discos e ganhou vários prêmios com hits como Physical e Hopelessly Devoted To You.