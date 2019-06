Estudante achada em rio de Nova Iguaçu foi executada com tiro na cabeça

(Foto: Reprodução)

A estudante Marcela de Souza Oliveira, 26 anos, foi executada com um tiro na cabeça no Rio de Janeiro. O corpo da jovem foi achado no sábado (1º) em um rio de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A perícia identificou que Marcela levou um tiro na parte de trás da cabeça. Não há sinais de violência sexual.

Marcela estava desaparecida desde a segunda (27). O corpo achado no rio foi identificado pelo pai dela por conta de uma tatuagem nas costas. Os documentos, a bolsa e um casaco dela também foram achados próximos ao corpo.

O enterro foi nesta segunda-feira (3). A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

Sumiço

Marecla falou com a mãe pela última vez na segunda. Ela passara a noite na casa do namorado, William, e combinou de almoçar com os pais. O namorado conta que saiu para ir trabalhar e Marcela ficou em casa dormindo. Maria Penha Oliveira, mãe de Marcela, ligou para a filha, mas não conseguiu falar come ela. Então ela foi até o local.

"Ela não estava atendendo telefone porque aqui é ruim de rede. Quando eu consegui falar com o William, que já estava no serviço, ele falou que ela tinha ficado em casa. Foi então que eu vim aqui. Quando eu cheguei, ela disse que estava dormindo. Ela disse que ia terminar de colocar comida para as cachorras e iria pra casa", relembra Maria.

Depois disso, ninguém mais ouviu de Marcela. A família fez buscas em hospitais, IML e delegacias, sem sucesso.

O corpo foi visto por pescadores no rio. Eles ajudaram no resgate.