Estudante de 13 anos ataca professora com arma branca em escola municipal de Seabra

Um adolescente de 13 anos, estudante de uma escola municipal na cidade de Seabra, cidade 475 km distante de Salvador, atacou uma professora com um facão na manhã desta quarta-feira (17). A ação violenta aconteceu por volta das 8h da manhã, durante uma aula de geografia.

Conforme a TV Bahia, no momento do ataque o adolescente foi contido por colegas. A professora foi atingida superficialmente e ficou com arranhões na região do pescoço. Uma revista na mochila do estudante também permitiu a identificação de um martelo. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram chamadas ao local.

O agressor foi encaminhado a um hospital local. Ele possui transtornos psicológicos. A mesma reportagem revelou que o adolescente já possui histórico de violência e ameaças e chegou a ser alvo de uma ação de busca e apreensão antes do ataque de hoje.

A professora também foi atendida por uma equipe médica. À TV Bahia, ela falou sobre a condição psicológica após o ataque. Disse estar bastante abalada.