CAPITAL BAIANA

Vai chover hoje? Veja previsão do tempo para Salvador nesta quinta (7)

Tempo sofre influência de áreas de instabilidade atmosférica associadas à formação de um cavado próximo à costa, além da atuação de uma massa de ar quente

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de maio de 2026 às 05:00

Chuva Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Ao longo desta semana, a atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o tempo firme na capital baiana. No entanto, áreas de instabilidade atmosférica associadas à formação de um cavado próximo à costa devem provocar chuvas ao longo dos dias. Esta é a previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Nesta quinta-feira (7), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva. As chances de precipitação são de 80%.

Segundo a Codesal, a temperatura varia entre 23 °C e 30 °C, com ventos de até 21 km/h, velocidade considerada moderada.

Chuva em Salvador ao longo dos anos 1 de 61