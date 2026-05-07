Vai chover hoje? Veja previsão do tempo para Salvador nesta quinta (7)

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Elaine Sanoli
Publicado em 7 de maio de 2026 às 05:00
Ao longo desta semana, a atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o tempo firme na capital baiana. No entanto, áreas de instabilidade atmosférica associadas à formação de um cavado próximo à costa devem provocar chuvas ao longo dos dias. Esta é a previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal).
Nesta quinta-feira (7), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva. As chances de precipitação são de 80%.
Segundo a Codesal, a temperatura varia entre 23 °C e 30 °C, com ventos de até 21 km/h, velocidade considerada moderada.
Chuva em Salvador ao longo dos anos
Nesta quarta-feira (6), a Codesal emitiu um alerta para chuvas intensas na capital baiana durante a noite. A mensagem foi enviada à população por meio de SMS. A cidade registrou, nesta noite, chuvas fortes com trovões e relâmpagos em diferentes pontos.